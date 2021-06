EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Financement

Achiko annonce une prolongation de sa transaction de prêt convertible avec le groupe Negma



18.06.2021 / 18:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Achiko annonce une prolongation de sa transaction de prêt convertible avec le groupe Negma Zurich, 18 juin 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ) ("Achiko" ou la "Société") a prolongé avec succès l'accord de prêt convertible subordonné de 900 000 CHF daté du 8 mars 2021 à 1 650 000 CHF, accordant ainsi à Achiko 750 000 CHF supplémentaires à utiliser pour le développement de produits, les ventes et le marketing et le fonds de roulement essentiel, en se concentrant sur le lancement des produits AptameX et Teman Sehat en Indonésie au début du troisième trimestre 2021. Le montant supplémentaire de l'emprunt convertible est assorti de l'émission de 1 500 000 warrants supplémentaires. Chaque warrant confère le droit d'acheter une action nominative de la société, a une période d'exercice comprise entre le 2 novembre 2021 et le 360ème jour après la date d'émission des warrants et avec un prix d'exercice de CHF 0.23 (sous réserve des ajustements habituels). Suite à la production et à l'expédition de kits de test AptameX en Indonésie et aux résultats préliminaires favorables du test de diagnostic Covid-19 d'une sensibilité de 77,59% (intervalle de confiance à 95% (IC) : 75,94 - 79,24) à un score CT de 28,3, Achiko se positionne maintenant pour capitaliser sur les promesses de son propre kit de test. "Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce financement supplémentaire qui permettra à la fois de finaliser le développement du kit de test de diagnostic Covid-19 d'AptameX et d'accélérer les ventes et le marketing pour le lancement de notre produit en Indonésie au début du troisième trimestre", a déclaré Steven Goh, directeur général d'Achiko. Cette étape de financement permet à Achiko de réaffirmer son engagement à développer une solution rapide, précise et rentable pour diagnostiquer les personnes atteintes de Covid-19. Les investissements qu'Achiko a réalisés dans les technologies d'AptameX et de Teman Sehat et les accords de coentreprise qu'elle a conclus offrent une solution extraordinaire pour gérer les nouvelles épidémies de Covid-19, en particulier dans les pays en développement, compte tenu de la recrudescence rapide du variant Delta, identifié pour la première fois en Inde. AptameX dispose d'un certificat de distribution pour l'Indonésie par l'intermédiaire de PT Indonesia Farma Medis ("IFM"), partenaire de coentreprise d'Achiko, et la société progresse maintenant dans la réalisation des essais de validation finaux et l'enregistrement du produit, garantissant la disponibilité du kit de test au troisième trimestre 2021. Achiko vise à fournir des services pour se prémunir contre la pandémie à une population de 270 millions de personnes réparties sur 17 000 îles. Achiko pourrait fournir des tests à environ 2 % de la population du pays d'ici la fin de l'année, soit environ 5,4 millions de personnes à raison de 3 à 5 tests par mois, pour une production initiale possible de 15 à 25 millions de tests par mois.

À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une solution unique de télésanté qui fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19. AptameX se fonde sur une technologie basée sur les aptamères d'ADN peu coûteuse, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic des soins de santé, en constante évolution. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests diagnostiques rapides et abordables pour une série de pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation. Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour. De plus amples informations sont disponibles sur https://www.achiko.com Pour d'autres questions concernant la société, veuillez nous contacter.

