Achiko : invite les actionnaires à son Assemblée générale annuelle le 26 mai 2021

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Achiko AG invite les actionnaires à son Assemblée générale annuelle le 26 mai 2021



27.04.2021 / 06:45 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Achiko AG invite les actionnaires à son Assemblée générale annuelle le 26 mai 2021 - L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 26 mai 2021

- En raison de la pandémie de Covid-19, l'assemblée se tiendra sans la présence physique des actionnaires.

- John Bing-Tsung Lin se retirera du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle et le Dr Jittaporn Wattanaseree quittera le conseil consultatif avec la publication du rapport annuel 2020. Zurich, 27 avril 2021 - Achiko AG (SWX : ACHI, ISIN CH0522213468) a publié la convocation à l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2021 à 10h00 (CEST) à Zurich. En raison de la pandémie de Covid-19, l'assemblée générale de cette année se tiendra conformément à l'art. 27 al. 1 lettre b Covid-19-Ordonnance 3 sans la présence physique des actionnaires. Les actionnaires ne pourront exercer leurs droits d'actionnaires que par l'intermédiaire du mandataire indépendant, comme précisé dans l'invitation à l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration regrette de ne pas pouvoir accueillir les actionnaires à l'Assemblée générale annuelle cette année et demande aux actionnaires de faire usage de l'option de participation par le biais du mandataire indépendant. Seuls les actionnaires dont les informations personnelles sont enregistrées dans le registre des actionnaires de la société peuvent participer à l'Assemblée générale annuelle. Les actionnaires non enregistrés qui souhaitent participer à celle-ci sont priés de contacter l'institution financière qui détient leurs actions respectives et de demander leur enregistrement. La date limite pour la participation à l'Assemblée générale annuelle est le 10 mai 2021. Seuls les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires avec le droit de vote jusqu'au 10 mai 2021 seront autorisés à participer à l'Assemblée générale annuelle. Pour des raisons techniques et juridiques, les actions ne peuvent pas être enregistrées directement par Achiko AG. En plus des points habituels de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, la société annonce le départ de John Bing-Tsung Lin, membre du conseil d'administration, à compter de l'assemblée générale annuelle de 2021. M. Lin a siégé au Conseil d'administration depuis 2018 et son leadership et sa collaboration au sein du Conseil d'administration nous manqueront énormément. Après une contribution précieuse sur une courte période, le Dr Jittaporn Wattanaseree quitte le Conseil consultatif à compter de la publication des résultats annuels 2020 le 28 avril 2021. Le Conseil d'administration est reconnaissant des contributions de M. Lin et du Dr Jittaporn Wattanaseree et tient à les remercier pour leurs efforts. L'invitation à l'assemblée générale annuelle d'Achiko AG avec l'ordre du jour complet et les propositions du conseil d'administration ainsi que d'autres informations sera publiée le 28 avril 2021. Le rapport annuel 2020 avec le résultat annuel au 31 décembre 2020 sera également publié le 28 avril 2021. L'invitation et le rapport annuel seront tous deux disponibles sur https://www.achiko.com/financieres.

À propos d'Achiko

Achiko crée et développe de nouvelles innovations dans le domaine de la technologie des soins de santé par le biais de sa division biotechnologique, AptameX, et de sa division s?ur de technologie de santé mobile numérique, Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »). La société a créé une capacité unique de télésanté qui fournit des tests de diagnostic conviviaux intégrés à une solution de passeport numérique pour la gestion du Covid-19. AptameX comprend une technologie basée sur les aptamères d'ADN qui est rentable, synthétisée chimiquement et largement applicable au domaine du diagnostic en évolution des soins de santé. En collaboration avec l'application numérique de santé mobile Teman Sehat, Achiko développe des technologies potentielles qui visent à fournir des tests de diagnostic rapides et abordables pour une série de maladies pathogènes et d'indications thérapeutiques. La technologie AptameX est sous licence de Regenacellx.sl et Achiko en détient les droits exclusifs de commercialisation. Notre siège social est à Zurich et nous possédons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Séoul et Singapour. De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.com

Contacts avec les médias :



ACHIKO AG

Relations avec les investisseurs

E: ir@achiko.com



Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67



Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51 Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko AG et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko AG soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko AG fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Fin du communiqué ad hoc