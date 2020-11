Achiko : nomme Toolbox Medical Innovations et NDA Group et élargit son conseil consultatif

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Développement du chiffre d'affaires

Achiko AG nomme Toolbox Medical Innovations et NDA Group et élargit son conseil consultatif



02.11.2020 / 05:49 CET/CEST

Achiko AG nomme Toolbox Medical Innovations et NDA Group et élargit son conseil consultatif

- Des premiers résultats encourageants à ce jour dans les essais de validation sur le terrain

- Toolbox Medical Innovations engagé pour la conception du kit de test commercial

- Le groupe NDA s'engage à contribuer aux progrès vers le marquage CE

- Autres membres du conseil consultatif international : Paul Field (Australie) et Charles Pan (Taiwan)

Zurich, le 2 novembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) a engagé Toolbox Medical Innovations et NDA Group dans sa stratégie globale en expansion pour mettre le protocole de Gumnut pour les tests Covid-19 basés sur la salive à disposition du marché.

"Nous sommes encouragés par les études de terrain réalisées jusqu'à présent et par l'expansion de nos ambitions mondiales", a déclaré Steven Goh, PDG. "Toolbox et le groupe NDA, ainsi que notre équipe de direction et notre conseil consultatif seront importants pour le groupe dans la mise sur le marché de Gumnuts dans les mois à venir".

Toolbox Medical Innovations aidera à la conception de la version commerciale du kit de test. Toolbox est une entreprise de développement de consommables certifiée ISO 13485 et un organisme de recherche sous contrat (CRO) qui développe et fabrique des produits des sciences de la vie et de diagnostic, en particulier des diagnostics in vitro (DIV).

Achiko a engagé NDA Group pour l'aider à mettre en ?uvre et à améliorer le système de gestion de la qualité de la société et à progresser vers le marquage CE. Le groupe NDA est un leader mondial dans le domaine de la réglementation et du développement de médicaments. Il dispose d'une équipe dédiée de plus de 150 consultants soutenus par un réseau d'experts et un conseil consultatif spécialisé.

De plus, pour soutenir l'entreprise, nous sommes fiers d'annoncer l'élargissement du conseil consultatif de l'entreprise :

- M. Paul Field, qui travaillait auparavant pour Austrade, a plus de 30 ans d'expérience internationale dans le domaine de la biotechnologie, et en particulier des diagnostics. Il travaille actuellement pour le fonds Horizon 3 Biotech, en tant que conseiller stratégique pour Alsonex, Marinova et d'autres entreprises biotechnologiques australiennes. Paul est le représentant australien du Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP), basé à Genève.

- M. Charles Pan a plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du capital-risque et du capital-investissement en Asie de l'Est et dans la Silicon Valley. Il a occupé les postes de directeur général chez Orange Capital, d'assistant spécial du président et de directeur de l'investissement chez Foxconn dans le secteur de la téléphonie mobile, et de directeur de l'investissement chez Eastern Media Group. Son expérience couvre l'investissement/les fusions et acquisitions, les partenariats stratégiques, la gestion des start-ups et la création d'un écosystème avec des investissements réussis dans plusieurs sociétés licornes. Il a été reconnu en 2016 et 2017 sur la liste des investisseurs "Powerlist 100" par Global Corporate Venturing.

À propos d'Achiko

Basée en Suisse et axée sur le marché mondial, Achiko (ISIN CH0522213468) est une société de type plate-forme entrepreneuriale utilisant les connaissances et l'expérience de son personnel ainsi que des technologies clés pour permettre la transformation dans diverses industries.

Grâce à ses innovations technologiques et à sa présence en Europe et en Asie, Achiko cherche à transformer les marchés et à apporter une valeur exceptionnelle à ses clients, ses employés et ses actionnaires. Achiko soutient les innovations dans le domaine des soins de santé grâce à son écosystème « Teman Sehat » (« Mon Aide-Santé ») et une nouvelle technologie de test Covid-19 basée sur la salive, dont le nom de code est "Gumnuts", en cours de développement avec Regenacellx.sl.

