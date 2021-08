Achiko obtient une autorisation pour son test Covid-19

Données financières USD EUR CA 2020 2,81 M - 2,39 M Résultat net 2020 -14,1 M - -12,0 M Dette nette 2020 1,57 M - 1,34 M PER 2020 -2,61x Rendement 2020 - Capitalisation 23,1 M 23,1 M 19,7 M VE / CA 2019 - VE / CA 2020 14,0x Nbr Employés 29 Flottant - Graphique ACHIKO AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ACHIKO AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Steven Goh Chief Executive Officer & Director Morris S. Berrie President Robert Rieder Chief Financial Officer Yao Bian Wu Chairman Christophe Laurent Director