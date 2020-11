EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Financement

Achiko obtient une facilité de prêt convertible de 2,5 millions USD auprès de Yorkville Advisors, avec une extension provisoire de 9,5 millions USD



26.11.2020 / 06:41 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Zurich, 26 novembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) annonce la conclusion d'une facilité de prêt convertible avec le gestionnaire de fonds américain Yorkville Advisors Global LP ("Yorkville"), signant une facilité de prêt convertible d'un montant maximum de 12 millions de dollars. Elle est constituée d'un engagement de 2,5 millions d'USD et d'une extension de 9,5 millions d'USD. Le capital social conditionnel autorisé de 7,8 millions d'USD est prévu pour servir les facilités de prêt engagées en fonction de l'évolution du cours des actions.

Achiko prévoit de consacrer ces fonds à la production de ses kits de test Gumnuts ainsi qu'à Teman Sehat (« Mon Aide-Santé »), son écosystème de gestion de la pandémie. Gumnuts est un nouveau test à faible coût et non invasif pour le Covid-19 qu'Achiko a obtenu sous licence de Regenacellx.sl.

"Les récents progrès réalisés dans le domaine des vaccins sont une excellente nouvelle pour nous tous, et nous attendons avec impatience la fin de la pandémie. Toutefois, nous pensons que les tests seront effectués sur une plus longue période et nous sommes ravis de mettre prochainement sur le marché notre solution économique « Gumnuts », a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Nous sommes encouragés par nos essais sur le terrain pour Gumnuts et par les progrès réalisés avec les résultats de nos tests mobiles et l'application d'enregistrement, Teman Sehat. Le financement nouvellement obtenu nous permettra de poursuivre dans cette voie et d'étendre à l'avenir notre kit de test Gumnuts à un plus large éventail de pathogènes".

Joseph Simone, vice-président chargé des investissements à Yorkville, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec Steven et l'équipe d'Achiko pour fournir des kits de test à faible coût aux marchés mal desservis du monde entier. Nous croyons également à l'importance de la technologie Teman Sehat et à la nécessité d'un écosystème numérique. Nous espérons que la facilité de prêt convertible aidera à financer la croissance et l'avenir d'Achiko".



À propos d'Achiko

Nous créons des solutions avec une grande expérience utilisateur, pour la transformation de l'industrie des soins de santé.

Le développement de notre kit de test de diagnostic pour Covid-19 (Gumnuts), dont le brevet est en cours d'homologation, constitue un moyen simple et efficace d'aider les gens à obtenir les informations dont ils ont besoin. Il est complété par notre application d'enregistrement mobile (Teman Sehat), qui permet aux utilisateurs de gérer leurs expériences de diagnostic selon leurs propres conditions, de protéger leur vie privée, de partager leurs expériences et de trouver une communauté.

Notre siège social est à Zurich et nous avons des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Singapour et Séoul.

http://www.achiko.com



À propos de Yorkville Advisors

Basée à Mountainside, dans le New Jersey, Yorkville Advisors est une société d'investissement expérimentée qui se concentre sur la création de valeur pour les actionnaires en fournissant du capital de croissance et d'acquisition aux émetteurs de petites et microcapitalisations du monde entier. Dotée d'un bilan important et d'un large mandat d'investissement dans tous les secteurs et toutes les régions, Yorkville Advisors est souvent le seul investisseur dans une levée de fonds, ce qui permet une stratégie de sortie contrôlée et disciplinée.

Les partenaires de Yorkville Advisors ont des décennies d'expérience dans la structuration d'investissements en micro et petites capitalisations et comprennent et apprécient la volatilité inhérente à cet espace. La société adapte ses investissements aux besoins uniques de chaque émetteur en travaillant directement avec la direction pour mettre en place la solution de financement appropriée. Depuis sa création en 2001, Yorkville Advisors a réalisé plus de 700 investissements d'entreprises pour une valeur totale de plus de 4 milliards de dollars dans plus de 20 pays.



