Achiko: perte Ebitda non auditée de 8,3 millions de dollars en 2021

Zurich (awp) - Achiko a encore une fois reporté la publication de ses résultats annuels 2021. L'entreprise indonésienne cotée sur SIX a toutefois publié quelques données non auditées vendredi soir.

Le chiffre d'affaires provisoire se monte à 63'000 dollars et l'entreprise affiche une perte Ebitda de 8,3 millions de dollars, après une perte de 14,2 millions en 2020. La perte d'exploitation se monte à 9,4 (-14,1) millions de dollars.

Achiko précise que la perte de 2021 s'explique par la poursuite des investissements dans la commercialisation d'AptameX et ce dans un environnement opérationnel exigeant. D'importantes économies de coûts ont cependant été réalisées au 2e semestre 2021.

L'autorité de régulation de SIX (SER), a accordé un quatrième délai à Achiko pour la publication de ses comptes annuels. Les chiffres définitifs et audités seront dévoilés jusque au plus tard le 20 juin prochain.

Normalement, les comptes annuels doivent être publiés dans les quatre mois après la fin de l'exercice, à savoir fin avril. Pour expliquer les reports, Achiko a mis en avant les conséquences de la pandémie du coronavirus.

