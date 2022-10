Achiko réduit sa perte opérationnelle au 1er semestre

Zurich (awp) - Bien que n'ayant engrangé aucun chiffre d'affaires, le développeur de dispositifs de diagnostic Achiko a réduit ses pertes sur les six premiers mois de 2022. Le groupe d'origine indonésienne coté à la Bourse suisse compte enregistrer des recettes "significatives" au dernier trimestre grâce à son test Covid-19.

Avec zéro chiffre d'affaires, Achiko a multiplié par plus de trois à près de 426'000 dollars ses dépenses de distribution et de marketing. Parallèlement, le groupe a divisé par sept ses frais de recherche et de développement à 47'746 dollars, a-t-il précisé lundi dans son rapport d'étapes.

Profitant d'un apport opérationnel de 38'095 dollars, la firme a néanmoins réduit sa perte d'exploitation à 1,89 million au premier semestre, contre -4,66 millions un an plus tôt.

Au final, Achiko a bouclé la période sous revue sur une perte nette de 2,39 millions, à comparer à -4,95 millions au premier semestre 2021.

La société compte lancer en Indonésie son test rapide salivaire Aptamex, pour lequel il a obtenu le marquage CE, et "générer des revenus significatifs" avec ce produit au quatrième trimestre de l'année en cours. L'entreprise espère produire et distribuer 1 million de tests par mois en fin d'année.

