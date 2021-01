Achiko renforce sa direction avec deux nouveaux membres

Zurich (awp) - Achiko renforce sa direction dans l'optique d'une future commercialisation du test salivaire de détection du Covid-19 Gumnut. Le spécialiste des portes-monnaies numériques aux origines indonésiennes a nommé Morris Berrie en tant que président et Richard Lingard en tant que vice-président de la commercialisation.

MM. Berrie et Lingard seront responsables des activités diagnostic et biotechnologie de l'entreprise et dirigeront la production et la commercialisation du test Gumnut, écrit lundi la société sise à Zurich et cotée à la Bourse suisse.

M. Berrie dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la recherche et de la gestion des secteurs de la biotechnologie et de la santé. Il a présidé et cofondé l'initiative mondiale TTS, qui soutient le flux d'affaires pour les PME et les jeunes pousses du secteur des biotechnologies dans le monde entier et s'est associé à plusieurs projets dans le cadre de l'initiative Horizon 2020 de l'UE pour soutenir le secteur européen des PME.

M. Berrie dirige également Tech Investor, une organisation qui soutient et conseille les organisations gouvernementales, le secteur public et les entreprises du secteur des biotechnologies, en particulier en matière de développement commercial et de collecte de fonds.

Auparavant, M. Berrie était directeur général et rédacteur en chef du groupe Biotechnology Investment Today, où il a travaillé avec un grand nombre de clients prestigieux dans les secteurs de la santé et de la finance, notamment les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, Pfizer, GSK, Needham & Co, Orbimed, TVM, JPMorgan. Auparavant, il a oeuvré notamment pour Schering après avoir obtenu un doctorat en chimie organique à l'Imperial College de Londres.

M. Lingard est un dirigeant accompli qui possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Il a un passé dans la chimie et a travaillé pour de nombreuses multinationales, des organismes de recherche sous contrat et des startups. Auparavant, il était directeur général d'AdroitDI, où il a développé une plateforme logicielle qui unifie la recherche.

vj/al