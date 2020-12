Achiko : s'associe à l'université d'Udayana pour la recherche sur les essais du Covid-19 à Bali, en Indonésie

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Étude

- Achiko a signé un accord de recherche avec le département de recherche de l'université d'Udayana pour étudier la faisabilité d'une approche de test de masse avec Teman Sehat (« Mon Aide-Santé ») et « Gumnuts » lorsqu'ils seront disponibles

- L'étude portera sur une approche systémique des tests de masse et de leurs conséquences sur les soins de santé, ainsi que sur la confiance des consommateurs et des entreprises

- Les partenaires collaborent pour déployer l'infrastructure de test, Teman Sehat et d'autres systèmes sur trois îles voisines de Bali : Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan

- Le succès de l'opération aura des répercussions sur le déploiement dans le reste de l'Indonésie et dans d'autres pays

Zurich, 4 décembre 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) (« Achiko ») et le département de recherche de l'université d'Udayana (« Udayana ») ont signé un accord de recherche mercredi. Les partenaires prévoient de mener une étude afin de mieux comprendre l'acceptation des tests de masse dans la population en général ainsi que leur praticité, et leurs effets sur les soins de santé et la confiance des consommateurs et des entreprises. À cette fin, le test de diagnostic pour Covid-19 sera déployé sur trois îles de la province de Bali (Nusa Penida, Nusa Lembongan and Nusa Ceningan), en Indonésie, à partir de la fin janvier 2021.

L'étude comprendra Teman Sehat, l'écosystème d'applications de type passeports pour tests d'Achiko, et Gumnuts, la solution de test à faible coût d'Achiko basée sur la salive, lorsqu'elle sera disponible.

Udayana est une université d'État de premier plan dans la province de Bali. Son département de recherche étudiera non seulement l'acceptabilité et la praticité des tests de masse, mais aussi les implications en termes de ressources nécessaires à l'adaptation et à l'intégration de Teman Sehat dans les processus existants. Une étude de mise en ?uvre accompagnant le projet permettra de surveiller l'effet des tests de masse sur les taux d'incidence ainsi que le nombre de contacts rapprochés, de groupes et d'isolations obligatoires identifiés avec succès.

Achiko et Udayana travailleront ensemble pour administrer le test Covid-19 à la population et aux visiteurs des trois îles de Nusa Penida, Nusa Lembongan and Nusa Ceningan (environ 75 000 personnes). Le kit de test de diagnostic d'Achiko pour Covid-19, Gumnuts, sera intégré à Teman Sehat, l'écosystème de santé mobile d'Achiko et distribué à Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan.

Grâce à Teman Sehat, les habitants de ces trois îles pourront prendre rendez-vous, payer et gérer leur expérience de test Covid-19, tout en préservant leur vie privée. Les résultats des tests seront reproduits sur les applications Teman Sehat, qui servent également de passeport numérique. Les visiteurs doivent obtenir un résultat négatif au test pour pouvoir prendre l'avion vers n'importe quelle destination indonésienne, y compris ces îles. Sur les îles, Teman Sehat réglementera l'accès aux endroits équipés d'un système de feux de circulation.

Les résultats de la recherche devraient être disponibles dans les trois mois suivant le lancement de l'initiative et servir de référence aux gouvernements et aux parties prenantes lors de l'évaluation des tests transfrontaliers en Indonésie et au-delà. La solution de passeport numérique Teman Sehat peut être intégrée à d'autres passeports numériques tels que le passeport de voyage de l'IATA et le CommonPass du Forum économique mondial.

"Bien que les développements en matière de vaccins soient prometteurs, nous croyons fermement que les vaccinations et les tests vont de pair. Les tests de masse et les passeports de vaccination donnent aux gens les outils nécessaires pour montrer les résultats négatifs de leurs tests, ce qui leur permet de se déplacer librement dans un environnement sécurisé", a déclaré Steven Goh, PDG d'Achiko. "Nous sommes ravis de travailler avec Udayana à Bali, un endroit que nous aimons tous. L'étude permettra de créer une preuve de concept que nous espérons pouvoir étendre au reste de l'Indonésie, et à de nombreux autres pays touchés par la pandémie".

Le président du Centre de recherche sur la santé de l'Université d'Udayana, le Dr I Md Ady Wirawan, MPH, PhD, a ajouté : "Nous sommes impatients de mener cette étude de recherche avec l'équipe Achiko, ce qui nous permettra d'en apprendre davantage sur la manière dont les tests de diagnostic de masse peuvent aider le gouvernement local et les parties prenantes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19".

