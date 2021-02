Achiko se lie à PIFM pour le dépistage du Covid-19 en Indonésie

Zurich (awp) - Achiko et PT Indonesia Farma Medis ("PIFM") ont signé un accord pour créer la société PT Achiko Medika Indonesia ("PAMI") en vue de produire, distribuer et commercialiser sa plateforme de dépistage du Covid-19 développée à partir du projet Gumnuts pour l'Indonésie, selon un communiqué paru vendredi.

Le communiqué précise qu'Achiko détient 50% de l'entreprise commune PT Achiko Medika Indonesia. PIFM et Achiko fabriqueront et assembleront conjointement les kits de test Gumnuts pour le marché indonésien, PIFM étant chargé de la distribution et du marketing, et Achiko percevant une redevance de 10% sur les ventes brutes. Au fur et à mesure que de nouveaux tests seront mis au point, ils seront assemblés et vendus de la même manière dans le pays.

md/lk