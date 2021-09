Achiko sera rentable avec cinq millions de clients, selon le CEO

Zurich (awp) - En dépit d'une perte sur les six premiers mois, la société en pleine transformation Achiko assure pouvoir être rentable dès que la barre des cinq millions d'utilisateurs sera franchie, selon le directeur général Steven Goh. Cela devrait être le cas d'ici la fin de l'année, a-t-il précisé lundi lors d'une conférence téléphonique, confirmant des objectifs antérieurs.

Ses services devraient être accessibles à cinq millions de personnes comme produit de dépistage, soit via la grande consommation ou les grossistes. La question est plutôt celle de la logistique, selon M. Goh.

Le test salivaire du Covid-19 de sa filiale AptameX s'est révélé être un produit compétitif, selon Achiko. Plus pratique que le test PCR, il est également moins cher. Le produit a été approuvé en Indonésie ainsi que le service de suivi Teman Sehat.

Un partenariat de fabrication a été conclu avec PT Indofarma TBK et de distribution avec d'autres entreprises pour que les ventes puissent débuter au quatrième trimestre, d'abord en Indonésie. Achiko est en train de constituer une équipe à cet effet.

La société table également sur l'obtention d'une norme CE pour l'Europe pour le test d'AptameX d'ici la fin de l'année, selon le CEO.

"Les vaccins pourront nous aider dans nos efforts (contre le Covid-19), mais pour la grande majorité de la planète, nous pensons que les tests et les systèmes de suivi feront partie de nos vies jusqu'à la fin de la décennie", a indiqué M. Goh.

Achiko a essuyé une perte nette de 4,95 millions de dollars au premier semestre, après -5 millions lors de la première moitié de 2020. La perte opérationnelle brute (Ebitda) a atteint 4,6 millions, contre 5 millions un an plus tôt, selon des chiffres non audités.

Après la clôture des résultats semestriels, l'entreprise a levé 3,85 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Réorganisation de la direction

La société a réorganisé sa direction pour accompagner sa transformation en une entreprise de diagnostic médical, après avoir été un spécialiste des nouvelles technologies financières (fintech).

Morris Berrie, scientifique et entrepreneur spécialisé dans les biotechnologies, a été nommé président début janvier et Robert Rieder a pris le rôle de directeur financier (CFO) le 1er juin. Charles Pan, basé à Taipei à Taiwan, membre du conseil de surveillance, est désormais responsable des opérations de fabrication et commercialisation à plein temps. John Lin, membre du conseil, et Chris Young, directeur des opérations, sont partis de l'entreprise.

Vers 09h42, le titre Achiko prenait 1,1% à 19,2 centimes, dans un SPI en hausse de 0,08%.

ol/al