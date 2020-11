Achiko va émettre un convertible de 2 millions avec Negma

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions numériques de santé Achiko a annoncé lundi la conclusion avec le groupe Negma d'un emprunt convertible subordonné pour un volume maximal de 2 millions de francs suisses sur trois ans.

L'opération, qui se déroulera entre le 1er janvier et le 15 février, comprend l'émission de jusqu'à 1,5 millions de droits de souscriptions en faveur de Negma, dont chacun autorise l'acquisition d'une nominative de la société entre le 30ème et le 365ème jour après la date d'émission, au prix de 0,35 franc, précise l'entreprise zurichoise cotée sur SIX dans un communiqué.

Cette mesure remplace la facilité de financement existante avec Negma et complète les récentes annonces de la société concernant les mises à jour de l'augmentation de capital de 2,9 millions de francs suisses et l'obligation convertible avec Yorkville de 2,5 millions de dollars.

Vendredi, l'action Achiko a clôturé à 0,376 franc.

buc/fr