La solvabilité d'Achiko remise en question

Zurich (awp) - Achiko est confronté à des difficultés de distribution en Indonésie, amenant la société "à un point où sa solvabilité et ses obligations régulatoires sont remises en question", a averti mercredi l'ex-fintech aux origines indonésiennes devenue spécialiste du diagnostic médical.

Des problèmes de distribution, non spécifiés, en Indonésie continuent à se poser, a expliqué dans un communiqué la société cotée à la Bourse suisse. La firme travaille à réorganiser sa production et la distribution dans ce pays d'Asie du sud-est et s'est lancée dans la recherche de nouveaux débouchés.

"Le conseil d'administration travaille activement à trouver une solution et espère être en mesure de la présenter rapidement à ses actionnaires", a assuré le directeur général Steven Goh.

Avec zéro chiffre d'affaires au premier semestre 2022, Achiko a réduit sa perte d'exploitation à 1,89 million de dollars, contre -4,66 millions un an plus tôt, profitant d'un apport opérationnel de 38'095 dollars avait-elle annoncé en octobre dernier.

En décembre 2022, Achiko avait averti ne pas arriver à assurer la production prévue de ses tests Covid.

al/rp