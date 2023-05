Le titre Achiko suspendu de négoce à la Bourse suisse

Zurich (awp) - L'action Achiko était suspendue de négoce mardi à la Bourse suisse, a indiqué mardi l'opérateur du marché helvétique. Interrogé par AWP, SIX n'a pas souhaité indiquer les raisons de la suspension du titre de l'ex-fintech aux origines indonésiennes devenue spécialiste du diagnostic médical.

Alors qu'Achiko devait dévoiler ses résultats annuels vendredi dernier, la société n'a pour l'heure fourni aucune informations à ce titre. Selon le règlement de la Bourse suisse, les entreprises cotées disposent d'un délai de quatre mois, soit jusqu'à fin avril, pour présenter la performance financière de l'année précédente.

Le 19 avril dernier Achiko avait cependant fait part de difficultés de distribution non spécifiées en Indonésie, amenant la société "à un point où sa solvabilité et ses obligations régulatoires sont remises en question", avait-elle averti. Elle avait ajouté travailler à réorganiser sa production et la distribution dans ce pays d'Asie du sud-est et s'être lancée dans la recherche de nouveaux débouchés.

Avec zéro chiffre d'affaires au premier semestre 2022, Achiko a réduit sa perte d'exploitation à 1,89 million de dollars, contre un déficit de 4,66 millions un an plus tôt, profitant d'un apport opérationnel de 38'095 dollars avait-elle annoncé en octobre dernier. En décembre 2022, Achiko avait averti ne pas arriver à assurer la production prévue de ses tests Covid.

