Achiko Ltd est une entreprise finlandaise basée en Indonésie. Elle se concentre sur l'offre de services de lancement sur d'autres marchés, le développement de relations en amont avec les éditeurs et les développeurs d'applications et de services, et la création de communautés autour des clients utilisateurs finaux. Les produits proposés par la société sont Mimopay, Gamespark et Mimostore. Sa plate-forme Mimopay est un agrégateur de paiements qui fournit des solutions de paiement pratiques à guichet unique pour tous les contenus et biens numériques. Elle fournit des solutions de paiement aux éditeurs de jeux et aux développeurs d'applications pour qu'ils acceptent diverses méthodes de paiement en Asie du Sud-Est afin de les monétiser. Sa plate-forme permet aux utilisateurs de payer le contenu et les services de jeux numériques par le biais de divers canaux de paiement, notamment la facturation des télécommunications, les bons de jeu et les magasins de proximité. Son Gamespark est un portail médiatique qui publie des nouvelles sur les sports d'équipe. Il fournit aux utilisateurs des informations mises à jour, du live streaming, des résultats de tournois, des données sur les équipes professionnelles et des données d'analyse de matchs. Il opère en Indonésie, en Corée et à Taïwan.