Rentabilité en repli pour Achiko en 2021

Zurich (awp) - Achiko a vu sa rentabilité se tasser l'an dernier. La fintech aux origines indonésiennes devenue spécialiste du diagnostic médical a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté chuter à 5,27 millions de dollars (5,15 millions de francs suisses), contre 8,73 millions un an auparavant. Reflet du changement d'activité, les revenus se sont eux effondrés à 60'014 dollars, contre 2,80 millions douze mois auparavant.

Dévoilant jeudi de premiers chiffres clefs inaudités pour son exercice 2021, Achiko précise que la rémunération à base d'actions devrait avoir diminué de manière significative au 2e semestre par rapport à la première partie de l'année sous revue. La diminution s'explique par la restructuration opérée au cours des six derniers mois de 2021.

Opérant désormais avec une organisation allégée, l'entreprise se veut optimiste pour l'avenir, forte notamment de la certification de conformité européenne CE pour son test Covid-19 Aptamex obtenue il y a quelques jours. Cette obtention permettra la vente du produit dans 27 pays de l'Union Européenne dans des secteurs tels que les soins aux personnes âgées, les soins de santé ou encore l'industrie manufacturière.

Comme annoncé fin avril, Achiko prévoit de dévoiler ses résultats complets et audités pour l'exercice 2021, tout comme son rapport annuel le 31 mai prochain. L'entreprise, qui était tenue de faire connaître ses résultats avant fin avril, a obtenu une dérogation exceptionnelle de la part de l'organe réglementaire de la Bourse suisse, SIX Exchange Regulation.

Pour rappel, Achiko a essuyé une perte nette de 4,95 millions de dollars au premier semestre 2021, après un débours de 5 millions lors de la première moitié de 2020. L'Ebitda ajusté s'est inscrit à 3,9 millions et la perte opérationnelle brute (Ebitda) a atteint 4,6 millions, contre 5 millions un an plus tôt. Les recettes ont totalisé 37'911 dollars.

