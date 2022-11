Données financières INR USD EUR CA 2022 40,5 M 0,50 M 0,49 M Résultat net 2022 0,40 M 0,00 M 0,00 M Tréso. nette 2022 55,6 M 0,69 M 0,67 M PER 2022 344x Rendement 2022 - Capitalisation 121 M 1,51 M 1,46 M VE / CA 2021 - VE / CA 2022 2,05x Nbr Employés 5 Flottant - Graphique ACHYUT HEALTHCARE LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jigen Jagdishbhai Modi MD, Chief Financial Officer & Executive Director Mahendra Chatrabhuj Raycha Chairman Parag Kumar Sandip Kumar Dave Secretary & Compliance Officer Rutvik Sanjaykumar Thakkar Independent Director Sonu Lalitkumar Jain Independent Director