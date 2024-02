ACI Formulations Limited est une société basée au Bangladesh qui fabrique et commercialise un certain nombre de produits agrochimiques et de produits de consommation. La société opère à travers quatre segments : Crop Care and Public Health (CC & PH), Mosquito coil (M.Coil), Aerosol et Paint. Le segment CC & PH fabrique et vend des produits de protection des cultures et de santé publique. Le segment M.Coil fabrique et vend des produits à base de serpentins anti-moustiques. Le segment Aérosol fabrique et vend des aérosols et des désodorisants. Le segment Peinture fabrique et vend des produits de peinture. Ses filiales comprennent Neem Laboratories (Pvt.) Ltd et ACI AgroChem Limited. Neem Laboratories (Pvt.) Ltd fabrique et commercialise des produits à base de plantes afin de faire profiter les consommateurs des bienfaits du Neem et d'autres plantes. ACI AgroChem Limited fabrique et commercialise divers types d'intrants agricoles tels que des produits chimiques, y compris d'autres produits chimiques connexes et généraux.