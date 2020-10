ACI Worldwide, Inc. : Nous anticipons la fin du rebond technique

Données financières USD EUR CA 2020 1 270 M - 1 077 M Résultat net 2020 57,4 M - 48,7 M Dette nette 2020 1 176 M - 997 M PER 2020 59,2x Rendement 2020 - Capitalisation 3 501 M 3 501 M 2 969 M VE / CA 2020 3,68x Capi. / CA 2021 2,56x Nbr Employés 4 018 Flottant 81,0% Prochain événement sur ACI WORLDWIDE, INC. 04/11/20 Subscription Summit Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 35,00 $ Dernier Cours de Cloture 30,08 $ Ecart / Objectif Haut 33,0% Ecart / Objectif Moyen 16,4% Ecart / Objectif Bas -0,27% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Odilon Almeida President, Chief Executive Officer & Director David A. Poe Chairman Scott William Behrens Chief Financial & Accounting Officer, Senior EVP Charles E. Peters Independent Director Thomas W. Warsop Independent Director