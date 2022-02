ACI Worldwide lance à l'international sa solution AMPPT innovante avec accès à plus de 70 prêteurs AMPPT via une intégration unique

L'interface utilisateur novatrice constitue une opportunité rêvée pour les commerçants; elle assure des taux d'acceptation AMPPT plus élevés et l'opportunité de toucher une clientèle plus vaste à l'échelle mondiale

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), un chef de file mondial des logiciels de paiements numériques en temps réel, présente ACI PayAfter™, une nouvelle solution permettant aux commerçants du monde entier de proposer à leurs clients un choix de plus de 70 options AMPPT via une intégration unique. Cette interface utilisateur innovante booste les taux d'acceptation et touche une clientèle élargie, habituellement ignorée, afin de stimuler les ventes.

Pour les commerçants, ACI PayAfter offre une application et un contrat unique pour simplifier l'intégration et réduire les coûts, mais aussi pour accélérer la commercialisation et fournir un suivi pertinent des clients.

ACI PayAfter propose aux consommateurs une option AMPPT, baptisée ACI PayAfter, affichée en caisse, un formulaire d'inscription, et une seule vérification de solvabilité, tout en fournissant un accès à une panoplie complète d'options de financement répondant au mieux à leurs besoins, avec une rapidité et une probabilité d'autorisation accrues. La solution élimine la nécessité de remplir divers documents de demande de prêt et de se soumettre à de multiples vérifications de solvabilité, des processus qui aboutissent à l'abandon du panier.

Des études montrent que 63 pour cent des milléniaux et de la génération Z ne possèdent pas de cartes de crédit et représentent jusqu'à 40 pour cent de tous les consommateurs à l'échelle mondiale. En parallèle, 42 pour cent de la génération Z et 69 pour cent des milléniaux sont plus enclins à acheter des articles si une option AMPPT leur est proposée. Avec ACI PayAfter, les commerçants peuvent offrir à leurs clients à large éventail d'options de financement, avec des taux d'autorisation supérieurs à ceux actuellement observés sur le marché.

"Avec ACI PayAfter, les commerçants peuvent proposer à leurs clients une expérience plus inclusive et un choix plus vaste d'options AMPPT répondant à leurs besoins, avec une réduction du nombre d'abandons de panier à l'arrivée", déclare Debbie Guerra, responsable des paiements chez les commerçants, ACI Worldwide. "Le marché AMPPT se prive d'entre 40 et 50 pour cent de consommateurs potentiels, notamment les jeunes générations qui ne souhaitent pas détenir de cartes de crédit, ainsi que la population ne bénéficiant pas ou peu des services bancaires, dont un grand nombre sont des clients solvables."

"L'interface unique d'ACI démocratise les paiements en abaissant les barrières à l'accès pour les consommateurs qui ne reçoivent habituellement pas de services du système financier. Notre portefeuille de plus de 70 fournisseurs d'options AMPPT, que nous projetons d'étendre à plus d'une centaine, optimise l'expérience des consommateurs grâce à un processus d'achat simplifié avec des taux d'autorisation plus élevés, conduisant ainsi à une conversion supérieure pour les commerçants", poursuit Guerra.

ACI PayAfter apporte aux commerçants la possibilité de choisir les options AMPPT et de financement répondant au mieux à leur activité et à leurs clients.

"ACI collabore avec plusieurs acteurs du secteur AMPPT au niveau mondial. Faire partie du réseau ACI PayAfter signifie que les fournisseurs de solutions AMPPT peuvent tirer parti des opportunités de croissance générées par la portée mondiale d'ACI", conclut Guerra.

ACI PayAfter sera disponible pour les commerçants via ACI Secure eCommerce et ACI Omni-Commerce.

ACI Secure eCommerce est une plateforme exhaustive combinant une passerelle de paiement éprouvée, des capacités avancées de prévention des fraudes en temps réel, des solutions de point de vente, et les derniers outils disponibles en matière de veille économique. ACI Secure eCommerce a récemment été primé par Juniper Research, remportant trois prix pour l'innovation des paiements, notamment le prix Platine – distinction la plus haute de la catégorie "Innovation de l'année pour les paiements." En outre, la solution de gestion des fraudes d'ACI a récemment obtenu une autorisation complète pour le brevet de sa technologie d'apprentissage progressif.

ACI Omni-Commerce est une plateforme de traitement omnicanal des paiements, dotée de la flexibilité nécessaire pour soutenir les exigences des commerçants en magasin, en ligne et sur mobile, et de l'évolutivité requise pour autonomiser les expériences d'achat auxquelles les clients s'attendent. La prise en charge de multiples types de paiements par carte, programmes mondiaux et méthodes alternatives de paiement est couplée à l'accès à un réseau mondial de fournisseurs de solutions d'achat et de paiement.

À propos d'ACI Worldwide

ACI Worldwide est une société logicielle internationale fournissant des solutions critiques de paiement en temps réel aux entreprises. Nos clients utilisent nos solutions éprouvées, évolutives et sécurisées pour traiter et gérer les paiements numériques, proposer des paiements omnicommerce, présenter et traiter le paiement de factures, et gérer les fraudes et les risques. Nous allions une présence mondiale à une expertise locale pour promouvoir la transformation numérique en temps réel des paiements et du commerce.

