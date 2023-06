ACI prépare les banques et les commerçants européens aux paiements instantanés

ACI Worldwide (NASDAQ : ACIW), un leader mondial des technologies de paiement critiques en temps réel, a annoncé aujourd’hui qu’il aide les banques et les institutions financières à se conformer et à se préparer au prochain mandat de la Commission européenne (CE) sur les paiements instantanés*, leur permettant de bénéficier des nombreux avantages qu’offrent les paiements instantanés et ainsi de garantir leur compétitivité sur un marché des paiements entraîné par la transformation numérique et en temps réel.

Avec un choix d’options de déploiement flexibles, ACI permet aux institutions financières de toute l’Europe de se connecter à leur système national de paiements instantanés ou aux systèmes paneuropéens TIPS et RT1. L’Enterprise Payments Platform leader sur le marché d’ACI prend actuellement en charge 20 banques avec accès et connectivité à TIPS et RT1, offrant des paiements instantanés de bout en bout grâce à la connectivité, l’orchestration et des services à valeur ajoutée, combinés à des services de pointe protégés contre la fraude par intelligence artificielle.

En outre, ACI a récemment lancé sa solution ACI Instant Pay en Europe et au Royaume-Uni, permettant aux commerçants d’accepter instantanément les paiements en ligne, mobiles et en magasin par l’intermédiaire d’une simple intégration d’API avec la plateforme d’orchestration des paiements ACI. Les commerçants devraient bénéficier de manière significative de l’adoption des paiements instantanés grâce à l’élimination des commissions interbancaires, au règlement instantané (ce qui signifie une liquidité instantanée) et à l’élimination des refacturations.

Les banques dans toute l’Europe doivent se conformer à la proposition de loi de la CE, qui oblige les banques et les institutions financières des pays de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) à proposer des paiements instantanés dans le cadre du programme de virement instantané SEPA, au même coût ou à un coût inférieur à celui de virements standards. Ce nouveau règlement vise à exploiter les avantages offerts par les paiements instantanés aux économies européennes. Une participation accrue, un accès simplifié, des prix commercialement attractifs et de nouveaux services à valeur ajoutée pour les consommateurs et les entreprises sont quelques-uns des changements importants attendus à la suite du mandat.

« La Commission européenne considère clairement les paiements instantanés comme un moyen d’exploiter la croissance économique et de favoriser l’inclusion financière dans ses États membres. Les banques européennes doivent agir maintenant pour se conformer au mandat de la CE », déclare Thomas Warsop, président et chef de la direction d’ACI Worldwide.

« Les paiements instantanés contribueront à garantir la compétitivité des banques, des prestataires de services financiers et des commerçants. Ils éliminent les frictions de paiement, contribuent à une plus grande liquidité et améliorent enfin l’expérience client. »

« Les banques doivent évaluer si elles maximisent réellement les rails de paiement instantané existants sur leur marché. En fin de compte, la mesure dans laquelle ils intègrent les paiements instantanés à leur offre est une décision stratégique. Il semble cependant de plus en plus clair que limiter leur engagement au minimum signifie également limiter leur part potentielle du futur marché des paiements », conclut Thomas Warsop.

Prime-Time for Real-Time 2023 — L’Europe est en retard sur l’Asie et l’Amérique latine dans l’adoption des paiements en temps réel

Le rapport Prime Time for Real-Time 2023 d’ACI indique que les économies européennes rattrapent largement leur retard, car l’adoption généralisée stimule la croissance mondiale des paiements instantanés. Selon le rapport, 195,0 milliards de transactions de paiement instantané ont été enregistrées dans le monde en 2022, soit une croissance de 63,2 % d’une année sur l’autre.

Bien qu’une croissance considérable soit attendue dans toute l’Europe, les transactions de paiement instantané en Europe devant passer de 13,2 milliards en 2022 à 34,2 milliards d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 %, la plupart des pays européens sont à la traîne des économies émergentes d’Asie et l’Amérique latine dans l’adoption des paiements instantanés.

Alors que l’Inde reste le leader incontesté des paiements instantanés, étant responsable de 46 % de toutes les transactions dans le monde, suivie du Brésil, de la Chine, de la Thaïlande et de la Corée du Sud, aucun pays de l’UE ne figure parmi les 10 premiers marchés mondiaux des paiements instantanés. De toutes les régions étudiées, l’Europe a le troisième niveau le plus bas de paiements instantanés en proportion des paiements électroniques (7 %), mais cela devrait augmenter, avec un TCAC prévu de 21 % d’ici 2027.

Cependant, le rapport montre également que les Européens sont prêts au changement. Les portefeuilles mobiles sont de plus en plus populaires, avec 41 % des consommateurs en Europe détenant ou utilisant un portefeuille mobile en 2022, contre 31 % en 2021 et 12 % en 2018. Quatre petits pays européens, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et le Danemark, figurent dans le top 10 mondial de l’adoption des paiements instantanés par les consommateurs d’ici 2027.

« Ces chiffres devraient servir de signal d’alarme pour toutes les parties prenantes de l’écosystème européen des paiements », déclare Craig Ramsey, responsable mondial des paiements en temps réel chez ACI Worldwide. « Il est clair que si l’UE continue à son rythme actuel, elle prendra encore plus de retard sur les autres économies mondiales. Nous espérons que le mandat de la CE donnera l’impulsion nécessaire à la modernisation des paiements instantanés dans la région, en offrant aux consommateurs, entreprises, sociétés et commerçants un accès à des paiements plus rapides, moins chers et de meilleure qualité. »

Le cas de la France — L’un des marchés les plus en croissance d’Europe

La France a enregistré 202 millions de transactions de paiement instantané en 2022, qui devraient atteindre 1,4 milliard d’ici 2027, soit un TCAC de 47,8 %.

La France a adopté SCT Inst en 2018, mettant en œuvre les paiements instantanés au sein de son réseau domestique. SCT Inst a été développé par l’EPC dans le but de créer un réseau de paiements instantanés au sein de la zone euro, bien que jusqu’à présent, le développement vers un réseau de paiements instantanés véritablement panrégional au sein de l’UE ait été lent.

Les paiements instantanés ne représentaient que 0,5 % du volume total des paiements en 2022.

Le mandat de paiement instantané de la CE et les réglementations de facturation de l’UE devraient galvaniser le marché intérieur.

Le cas de l’Italie — L’argent liquide est toujours roi, mais un changement majeur se profile à l’horizon

L’Italie a enregistré 364 millions de transactions de paiement instantané en 2022, qui devraient atteindre 787 millions d’ici 2027, soit un TCAC de 16,7 %.

L’Italie fait partie des rares pays qui ont adopté le programme paneuropéen SCT Inst à un stade précoce en novembre 2017. Malgré l’avance et la large participation des banques et des prestataires de services de paiement (287 participants en novembre 2022), la croissance de l’adoption et de l’utilisation des paiements instantanés a été lente en raison de la forte préférence pour les espèces et des frais plus élevés initialement demandés par les institutions financières.

En 2022, les paiements instantanés ne représentaient que 1,4 % du volume total des transactions de paiement, tandis que les transactions sur papier représentaient 71,5 % du volume. La part des paiements instantanés devrait atteindre 8,2 % d’ici 2027, et une nouvelle accélération de l’adoption est attendue une fois que le mandat de la CE entrera en vigueur.

Le cas de l’Allemagne — Les paiements instantanés commencent à gagner du terrain

L’Allemagne a enregistré 1,1 milliard de transactions de paiement instantané en 2022, qui devraient atteindre 2,7 milliards d’ici 2027, soit un TCAC de 18,9 % .

. L’Allemagne a adopté le système de paiement paneuropéen SCT Inst en 2017, accédant ainsi au système européen de paiement instantané. Aujourd’hui, SCT Inst fournit des transferts de paiement instantanés non seulement entre les institutions financières participantes en Allemagne, mais également avec toute institution financière participante dans n’importe quel autre pays de la zone euro. Comme sur tous les marchés SCT Inst, le mandat de la CE pourrait déclencher un changement majeur.

Malgré ce lien régional, les paiements instantanés ne représentent qu’une petite partie du volume total des paiements et des dépenses en Allemagne. En 2022, les paiements instantanés représentaient 2,5 % du volume total des paiements, tandis que les autres formes de paiements électroniques représentaient 66,4 % et les paiements sur papier 31,1 %. Cependant, l’utilisation d’espèces devrait diminuer de 10 % en termes de part de marché totale d’ici 2027.

Le cas de l’Espagne — Croissance record attendue d’ici 2027

L’Espagne a enregistré 364 millions de transactions de paiement instantané en 2022, qui devraient atteindre 2,4 milliards d’ici 2027, soit un TCAC de 30,4 %.

L’Espagne a lancé son système national de paiements instantanés Bizum en octobre 2016 et a ensuite adopté SCT Inst en novembre 2017. L’adoption des paiements instantanés a augmenté progressivement, soutenu par une participation croissante des banques et des institutions financières. Alors que Bizum comptait 32 participants, SCT Inst a été adopté par plus de 90 banques en Espagne en novembre 2022.

La part des paiements instantanés dans le volume total des paiements électroniques passera de 2,6 % en 2022 à 8,2 % en 2027.

Inside Real-Time d’ACI

Cette année, nous sommes ravis de lancer Inside Real-Time, une nouvelle plateforme multimédia multicanal, en tant que guide ultime et source incontournable d’histoires de paiement instantané dans le monde, y compris un contenu exclusif dévoilant les dernières nouveautés et opportunités, qui explorent comment les paiements instantanés autonomisent les consommateurs, les commerçants, les entreprises et les banques. Le rapport Prime Time for Real-Time d’ACI est le fondement de cette nouvelle plateforme.

*Note aux éditeurs : les paiements instantanés ou en temps réel sont des virements qui mettent des fonds à disposition sur le compte d’un bénéficiaire dans les 10 secondes suivant l’émission d’un ordre de paiement. Bien que le terme « paiements instantanés » est utilisé en Europe, le terme « paiements en temps réel » est plus largement utilisé dans d’autres parties du monde. Le rapport mondial Prime Time for Real-Time d’ACI utilise partout le terme « paiements en temps réel ».

À propos d'ACI Worldwide

ACI Worldwide est un leader mondial des logiciels de paiement critiques en temps réel. Nos solutions logicielles éprouvées, sécurisées et évolutives permettent aux grandes entreprises, aux sociétés de technologie financière et aux innovateurs financiers de traiter et de gérer les paiements numériques, d’alimenter les paiements omnicommerce, de présenter et de traiter les paiements de factures et de gérer la fraude et les risques. Nous associons notre empreinte mondiale à une présence locale pour conduire la transformation numérique en temps réel des paiements et du commerce.

