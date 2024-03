ACICO Industries Company KSCP est une société basée au Koweït qui opère dans les secteurs des matériaux de construction et de la sous-traitance. La société est engagée dans la production de tous les types de béton cellulaire et de non-béton et de ses besoins de construction, ainsi que dans l'importation et l'exportation de matériaux de construction. La société est organisée en trois secteurs d'activité : Industrie, Biens immobiliers et hôtels, et Construction. Elle est l'agent au Moyen-Orient pour la fabrication des produits internationaux Hebel. La société produit des blocs, des linteaux, des dalles et des composants structurels renforcés. Les usines de la Société sont situées dans l'État du Koweït, aux Émirats arabes unis, au Royaume d'Arabie saoudite et au Qatar. En avril 2013, la société a augmenté sa participation à 99,5 % dans Aerated Concrete Industries Co. En avril 2014, sa filiale, ACICO Construction, a acquis une participation de 78 % dans le capital social d'Ideal Kuwait General Contracting LLC.

Secteur Matériaux de construction