Acinque, baisse des bénéfices mais hausse des recettes en 2022 ; il y a un dividende

(Alliance News) - Acinque Spa a annoncé mercredi un bénéfice de 30,8 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, en baisse de 31 % par rapport aux 44,5 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration de la société a proposé un dividende de 0,085 EUR contre 0,095 EUR par action, en ligne avec la dynamique du résultat net.

L'Ebitda s'est élevé à 100,3 millions d'EUR, contre 89,5 millions d'EUR au 31 décembre 2021, soit une hausse de 12 %.

L'Ebit s'est élevé à 37,3 millions d'euros contre 31,8 millions d'euros, soit une hausse de 17 % en glissement annuel.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 69,4 millions d'euros, contre 79,9 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires total consolidé pour l'exercice 2022 s'est élevé à 710,2 millions d'euros, soit une augmentation significative par rapport à l'exercice 2021 où il s'élevait à 469,2 millions d'euros, principalement en raison de la hausse extraordinaire des prix des vecteurs énergétiques liée à l'environnement particulier du marché au cours de l'exercice 2022.

En ce qui concerne l'avenir, "les premiers mois de l'année 2023 continuent d'être marqués par des incertitudes géopolitiques découlant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui, à l'heure actuelle, semble toujours difficile à résoudre, ce qui alimente le risque que ces tensions se propagent dans le monde entier, avec des impacts conséquents sur tous les marchés qui connaissent encore des scénarios de prix élevés et de forte volatilité, bien qu'en baisse dans les premiers mois de 2023 - avec des niveaux d'inflation élevés et des manœuvres continues des différents gouvernements, tant de nature financière restrictive que de soutien contextuel à l'économie et aux personnes les plus touchées par le contexte", a expliqué la société dans une note.

Sur le front de la Covid-19, en revanche, la situation semble s'améliorer sensiblement, avec un retour progressif à des conditions normales. Dans ce contexte, le groupe, grâce à la diversification de ses activités, qui consistent en grande partie en des services essentiels pour la population, et au fait que certaines d'entre elles sont réglementées - et donc potentiellement non soumises à la volatilité ou du moins à une volatilité très faible - sera en mesure d'atténuer bon nombre des impacts possibles du conflit, en bénéficiant également de la résilience et des compétences de gestion acquises au fil des ans en surmontant chaque moment critique".

Acinque se négocie dans le rouge de 4,8 pour cent à 2,00 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.