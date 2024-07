Acinque SpA, anciennement Acsm Agam SpA, est une société basée en Italie qui fournit des services d'utilité publique. La société est active dans la distribution et la vente de gaz, la distribution et la vente d'eau, la gestion du système d'assainissement, la production et la gestion de l'énergie électrique et de la chaleur, la vente de gaz naturel comprimé (GNC) pour les véhicules à moteur, et la collecte, le transport et l'élimination des déchets. Au 31 décembre 2011, la société produisait de l'énergie et de la chaleur grâce à deux centrales de cogénération. Elle opère dans les municipalités de Côme et de Monza, ainsi que dans d'autres villes des régions italiennes de Lombardie, de Vénétie et du Frioul. Au 31 décembre 2011, la société possédait un certain nombre de filiales, notamment Comocalor SpA, Enerxenia SpA, EnerCalor Srl, ACSM-AGAM Reti Gas-Acqua Srl et Serenissima Gas SpA.