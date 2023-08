ACKERMANS & VAN HAAREN : La division Private Banking sauve Ackermans

Ackermans & van Haaren NV est un groupe diversifié organisé autour de 4 secteurs clés : - Marine Engineering & Contracting : DEME (une des plus grandes entreprises de dragage au monde), et CFE (groupe de construction en Belgique) ; - Private Banking : Delen Private Bank (un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique), JM Finn (gestionnaire de fortune au Royaume Uni) et Bank Van Breda (banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique) ; - Real Estate & Senior Care : Nextensa (société immobilière réglementée) ; - Energy & Resources : SIPEF (groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale).

