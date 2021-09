Ackermans & van Haaren : augmente sa participation dans Medikabazaar

Ackermans & van Haaren (AvH) a souscrit à la levée de capital Series C (75 millions USD ou 64 millions d'euros) de Medikabazaar, avec HealthQuad et d'autres actionnaires existants. Les nouveaux investisseurs comprennent CREAEGIS et CDC Group.

La levée de fonds, qui est la plus importante à être réalisée à ce jour dans le secteur B2B health-tech indien, sera déployée pour augmenter les capacités digitales de Medikabazaar ainsi qu'étendre son réseau de distribution en Inde et ses opérations internationales.

Medikabazaar est le leader du marché de la fourniture d'équipements médicaux et de consommables aux hôpitaux en Inde via un modèle en ligne et a réalisé une croissance forte et constante. Medikabazaar emploie actuellement plus de 400 ETP et réalise un volume brut de marchandises (GMV) de plus de 250 millions USD (run rate). AvH investit 10 millions d'euros et augmente sa participation directe dans Medikabazaar de 5,4% à 8,7%. AvH détiendra de ce fait une participation bénéficiaire totale de 11,1%, compte tenu de sa participation dans le fonds HealthQuad I (AvH 36,3%) et HealthQuad II (AvH 22,1%). AvH continuera à sièger au conseil d'administration de Medikabazaar.

Depuis 2017, AvH est un partenaire de HealthQuad, un des premiers fonds de capital-risque indien axé sur le secteur des soins de santé. AvH assume le rôle d'investisseur de référence dans HealthQuad I (2017) et HealthQuad II (2020). AvH a co-investi, en novembre 2019, aux côtés de HealthQuad I, dans Medikabazaar. Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie d'AvH d'investir dans le secteur de la santé (HealthQuad) et de la consommation (Venturi) en Inde et en Asie du Sud- Est, aux côtés de partenaires locaux ayant une connaissance approfondie du secteur. Le secteur indien de la santé a connu une croissance à deux chiffres au cours des dix dernières années et devrait continuer à croître