Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,

Ackermans & van Haaren réalise, au premier semestre 2022, un résultat record de 278,4 millions d'euros grâce :

Après la vente d'Anima (finalisée en juillet 2022 et, donc, pas encore intégrée au résultat au 30 juin), Ackermans & van Haaren dispose d'une position de liquidités nette de plus de 500 millions d'euros.

"Dans un environnement difficile, avec la hausse des coûts, la détérioration de la confiance des consommateurs et la chute des places boursières, les entreprises du groupe ont fait preuve de beaucoup de résilience et le caractère diversifié du portefeuille a encore prouvé sa pertinence grâce, notamment, à l'impact positif de la hausse des matières premières sur les résultats de SIPEF.

Les 330 millions d'euros de plus-values qui seront réalisées sur l'ensemble de l'année 2022 à la suite aux désinvestissement de Manuchar et Anima, confirment une fois encore la plus-value latente de notre portefeuille. Nous sommes fiers de ce que nous avons bâti avec les collaborateurs et les équipes de direction de ces deux entreprises ces 15 dernières années et leur souhaitons beaucoup de succès pour le développement futur. Anima est partie de rien pour devenir un exploitant qualifié et respecté de maisons de repos et de soins en Belgique, offrant 2.710 lits alors que Manuchar est devenu l'un des principaux distributeurs fiables de produits chimiques pour les marchés de croissance, avec plus de 2.250 collaborateurs. Nous analysons des opportunités de mobiliser les plus de 460 millions d'euros de liquidités générées par ces cessions pour développer avec succès d'autres entreprises, avec leurs actionnaires familiaux et équipes dirigeantes.”