Ackermans & van Haaren réalise, sur l’ensemble de l'exercice 2021, un résultat record de 407 millions d'euros.

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,

"Je suis extrêmement fier du résultat record de 407 millions d'euros que le groupe a réalisé en cette année 2021 toujours volatile dans le contexte pandémique. Il s’agit en outre d’un résultat presque entièrement récurrent et tous les segments contribuent à l'augmentation.

Les banques restent le principal générateur de bénéfices du groupe, ceci grâce à un afflux record de près de 5,6 milliards d'euros. Avec un carnet de commandes de 5,9 milliards d'euros, DEME a enregistré un nouveau record, portée par de grands travaux d'infrastructure maritime à travers le monde et par la croissance du marché de l'éolien offshore en Asie et aussi, désormais, aux États-Unis. Les entreprises qui font partie du portefeuille diversifié des ‘investissements en growth capital’ réalisent aussi de solides résultats opérationnels.

La création du groupe de promotion immobilière et d'investissement immobilier Nextensa et la scission prévue de DEME et CFE constituent des initiatives stratégiques majeures qui devraient encore améliorer la transparence et le potentiel de création de valeur pour le groupe.

Grâce à la vente de Manuchar, que nous prévoyons de finaliser au deuxième trimestre 2022, AvH disposera de plus de 200 millions d'euros de liquidités pour continuer à investir dans un monde plus durable et plus numérique."

Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif