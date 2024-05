Ackermans & van Haaren NV est un groupe diversifié organisé autour de 4 secteurs clés : - Marine Engineering & Contracting : DEME (une des plus grandes entreprises de dragage au monde), et CFE (groupe de construction en Belgique) ; - Private Banking : Delen Private Bank (un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, actif aux Pays-Bas et via JM Finn au Royaume Uni) et Bank Van Breda (banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique) ; - Real Estate & Senior Care : Nextensa (société immobilière réglementée) ; - Energy & Resources : SIPEF (groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale). Par l'intermédiaire d'AvH Growth Capital, elle investit dans de nombreux autres secteurs.

Secteur Construction et ingénierie