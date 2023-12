Acme Gold Company Limited est une société canadienne engagée dans l'exploration minière et l'acquisition de propriétés minières au Canada. La société détient une participation de 100 % dans deux concessions minières contiguës couvrant environ 3 314 hectares (la propriété Old Fort) situées dans le district de Babine, dans le nord de la Colombie-Britannique, à 22 kilomètres au nord du village de Granisle (Colombie-Britannique). La propriété d'Old Fort se trouve à environ 13 km au nord-ouest de l'ancienne mine de cuivre Bell. La société possède la propriété Old Fort pour son potentiel à contenir des minéralisations porphyriques de cuivre et d'or similaires à celles observées ailleurs dans le district de Babine, notamment dans les anciennes mines de cuivre Bell et Granisle, ainsi que dans le gisement Morrison. La société élabore actuellement son programme d'exploration initial pour la propriété Old Fort.

Secteur Exploitations minières et métallurgie