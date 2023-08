Acorda Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement de thérapies qui restaurent les fonctions et améliorent la vie des personnes souffrant de troubles neurologiques. La société utilise son système d'administration pulmonaire ARCUS, une plateforme technologique conçue pour administrer des médicaments par inhalation et utilisée dans le développement d'une variété de médicaments inhalés. Les produits commerciaux de la société comprennent INBRIJA (poudre de lévodopa pour inhalation) et AMPYRA (dalfampridine). Inbrija est une lévodopa (L-dopa) inhalée destinée au traitement intermittent des épisodes OFF, également appelés périodes OFF, chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et traitées par le régime carbidopa/lévodopa. Inbrija utilise sa plateforme ARCUS pour les produits thérapeutiques inhalés. AMPYRA (dalfampridine) est un comprimé à libération prolongée de dalfampridine destiné à améliorer la marche des patients atteints de sclérose en plaques (SEP). Ampyra est commercialisé sous le nom de Fampyra en dehors des États-Unis par Biogen International GmbH.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale