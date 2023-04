ACP Energy affiche une perte intermédiaire et s'intéresse à des actifs en Amérique latine

ACP Energy PLC - société basée à Lutterworth, en Angleterre, créée pour saisir les opportunités de valeur ajoutée dans l'industrie du pétrole et du gaz - affiche une perte avant impôts de 411 221 GBP au cours des six mois se terminant le 31 décembre, alors qu'elle n'avait rien enregistré l'année précédente. Le total des actifs au 31 décembre s'élève à 458 475 GBP, contre 639 898 GBP au 30 juin. La société indique qu'au cours de la période, elle a examiné et évalué de "nombreuses" opportunités d'acquisition dans le segment en amont de l'industrie pétrolière et gazière. Depuis la fin de la période, la société progresse dans ses efforts pour conclure l'accord de vente et d'achat d'un ensemble d'actifs productifs, exploités dans le cadre de contrats de service technique, qui sont en cours de développement et produisent actuellement environ 4 100 barils de pétrole par jour, en Amérique latine.

Cours actuel de l'action : 4,62 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

