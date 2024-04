Acquazzurra SpA, est une société italienne spécialisée dans les médias et la publicité. La société collabore avec des sociétés de médias en tant qu'agence de vente d'espaces publicitaires, en échange des biens et/ou services offerts par la société cliente. Les biens reçus sont vendus de trois manières différentes : dans son showroom Aclub (avec accès exclusif aux membres) ; à des distributeurs nationaux et étrangers en accord avec l'entreprise cliente ; et par le biais du marché promotionnel. La société est également spécialisée dans le secteur de l'automobile. Ses marques comprennent, entre autres, Nintendo, Alessi, Venini et Piaggio.

Secteur Publicité et marketing