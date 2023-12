Acreage Holdings, Inc. est un opérateur verticalement intégré, présent dans plusieurs États, de l'industrie du cannabis aux États-Unis. La société entretient également des relations contractuelles avec des installations de culture de cannabis, des dispensaires et d'autres entreprises liées au cannabis aux États-Unis. Ses activités comprennent la culture et le traitement de plantes de cannabis, la fabrication de produits de consommation de marque, la distribution de fleurs de cannabis et de produits manufacturés, et la vente au détail de produits de cannabis dosables aux consommateurs. Elle propose une gamme de produits de sa marque phare, The Botanist, pour la vente aux adultes dans le New Jersey. Elle a également lancé les cartouches de vaporisation et les produits jetables Botanist dans l'Illinois, ainsi que les Superflux Cured Concentrates. Elle possède et exploite neuf installations de culture et de transformation, une en Californie, dans l'Illinois, dans le Maine, dans le New Jersey, dans l'État de New York, dans l'Ohio et en Pennsylvanie, respectivement, et deux dans le Massachusetts. Sa filiale, Universal Hemp, LLC, distribue, commercialise et vend des produits à base de cannabidiol.

Secteur Produits pharmaceutiques