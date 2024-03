PJSC Acron est spécialisé dans la production et la commercialisation d'engrais chimiques. L'activité du par s'organise autour de 5 familles de produits : - engrais complexes ; - engrais azotés : 2 719 Kt vendues ; - composés non organiques : nitrate d'ammonium, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, argon, acide chlorhydrique, etc. ; - ammoniac ; - composés organiques : méthanol, formaldéhyde, urée, etc. (223 Kt vendues). La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (15%), Europe (19,8%), Amérique latine (24,7%), Etats-Unis et Canada (15,2%) Chine (6,2%), Asie (10,8%), et autres (8,3%).