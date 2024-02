Acrux Limited est une société pharmaceutique spécialisée basée en Australie. La société est engagée dans le développement et la commercialisation d'un pipeline de produits pharmaceutiques à application topique. Ses produits comprennent la crème de lidocaïne et de prilocaïne USP 2,5 %/2,5 %, le Lenzetto, l'Evamist et la solution topique de testostérone, 30 mg/1,5 ml. La crème de lidocaïne et de prilocaïne USP (mélange eutectique de lidocaïne 2,5 % et de prilocaïne 2,5 %) est indiquée comme anesthésique topique à utiliser sur la peau normale intacte pour l'analgésie locale et sur les muqueuses génitales pour la chirurgie mineure superficielle et comme prétraitement pour l'anesthésie par infiltration. Lenzetto (estradiol 1,53 mg/spray, spray transdermique, solution) est un spray d'estradiol pour les femmes qui est utilisé pour traiter les bouffées de chaleur modérées à sévères communément associées à la ménopause. La solution topique de testostérone est indiquée dans la thérapie de remplacement chez les hommes pour les conditions associées à une déficience ou à une absence de testostérone endogène.

Secteur Produits pharmaceutiques