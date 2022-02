ACS (construction): bénéfice en forte hausse en 2021 grâce à une cession

Madrid (awp/afp) - Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice multiplié par cinq en 2021, grâce à l'amélioration du trafic sur ses autoroutes et à la cession de sa branche énergie à son concurrent français Vinci.

Le résultat net du groupe dirigé par Florentino Perez, également président du Real Madrid, s'est établi à trois milliards d'euros, contre 574 millions en 2020, a précisé jeudi l'entreprise dans un communiqué.

Ce résultat intègre près de 2,3 milliards d'"impacts extraordinaires" liés notamment à la plus-value issue de la vente de la branche services et énergie d'ACS au groupe Vinci, finalisée fin 2021, précise le groupe.

Le résultat du groupe sans cet apport a atteint 720 millions d'euros, soit une hausse de 33% par rapport à 2020. Son chiffre d'affaires a lui atteint 27,8 milliards d'euros, en hausse de 0,5% sur un an.

ACS, un groupe très diversifié et fortement orienté vers l'international, assure avoir bénéficié l'an dernier du "bon comportement" de "l'ensemble de ses activités".

La reprise été particulièrement marquée sur les autoroutes gérées par Albertis, où le trafic a progressé de 21% sur un an, retrouvant des niveaux "égaux ou supérieurs" à ceux de l'avant pandémie.

Abertis, copropriété d'ACS et du groupe italien Atlantia, et qui possède dans son giron les autoroutes françaises Sanef, a engrangé 117 millions d'euros de bénéfice, après une perte de 35 millions en 2020.

La branche Construction, coeur de métier d'ACS, a engrangé de son côté 273 millions de bénéfice, en hausse de 3,8% sur un an, grâce aux bons résultats sur le marché nord-américain.

Le groupe dirigé par Florentino Pérez, l'un des hommes les plus riches et les plus influents d'Espagne, a réalisé 59% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, contre 19% en Australie, 18% en Europe et 3% en Asie.

afp/rp