Benetton et Blackstone mettent la dernière main à une offre valorisant Atlantia à 50 milliards $.

La holding Edizione de Benetton, qui détient déjà 33 % d'Atlantia, devrait donner plus tard mercredi le feu vert à une transaction qui pourrait valoriser le groupe routier et aéroportuaire à plus de 48 milliards d'euros (51,90 milliards de dollars) si 30 milliards d'euros de dette nette sont inclus.

En cas de succès, il s'agirait de la deuxième plus grosse transaction mondiale de 2022 à ce jour, après l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

L'opération intervient alors qu'Atlantia se prépare à empocher 8 milliards d'euros de la vente forcée de l'unité autoroutière italienne du groupe, une opération visant à mettre fin à un conflit politique déclenché par l'effondrement en 2018 d'un pont autoroutier.

La reprise marquera une nouvelle phase pour le groupe d'infrastructures après près de quatre ans durant lesquels l'activité d'Atlantia a été mise en péril et sa réputation anéantie suite à la mort de 43 personnes dans la catastrophe du pont.

La semaine dernière, Edizione a déclaré être en pourparlers avec Blackstone concernant Atlantia après avoir rejeté une approche de Global Infrastructure Partners et Brookfield visant à acquérir Atlantia et à remettre ses concessions autoroutières à l'Espagnol Florentino Perez.

"Les fonds ont proposé aux Benetton de se retirer complètement de l'entreprise et ont indiqué leur intention de démanteler le groupe", a déclaré une source à Reuters, ajoutant que cela sonnait comme une gifle pour la famille qui avait soutenu son investissement tout au long des suites de la crise des ponts.

Les Benetton et Blackstone visent maintenant à retirer Atlantia de la cote pour la protéger des prétendants rivaux qui se sont associés à Perez.

Le magnat des affaires espagnol Perez contrôle la société de construction ACS qui, à son tour, dirige le groupe routier espagnol Abertis avec Atlantia.

Des sources ont déclaré que Perez et les fonds qui le soutiennent étaient dans un mode d'attente après que leur offre ait été repoussée par les Benetton, mais qu'ils ne s'étaient pas retirés de la course.

"Nous considérerions comme improbable une contre-offre... étant donné les faibles chances de succès compte tenu de la participation d'Edizione... et l'intervention du gouvernement dans le cas d'une offre étrangère", a déclaré mercredi le courtier italien Intesa Sanpaolo.

A 1330 GMT, l'action Atlantia était en hausse de 0,9% à 21,92 euros.

Mardi, une source a déclaré à Reuters qu'Edizione et Blackstone envisageaient une offre comprise entre 22 et 23 euros par action, soit une prime d'environ 30% par rapport au cours moyen de l'action Atlantia au cours des six derniers mois.

(1 $ = 0,9249 euros)