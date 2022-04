Factbox-Les principaux actionnaires et entreprises d'Atlantia

Les actions d'Atlantia, dont la capitalisation boursière s'élève à plus de 16 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), ont bondi de 10 % jeudi, alors que la société se trouve prise dans une éventuelle guerre d'enchères impliquant également la famille Benetton et Florentino Perez, président du club de football Real Madrid.

Voici ce que vous devez savoir sur l'entreprise :

QUI SONT LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES D'ATLANTIA ?

La holding Edizione de Benetton possède 33% des actions d'Atlantia.

Son contrôle est réparti à parts égales entre quatre sociétés holding, chacune étant liée à l'un des quatre frères et sœurs Benetton qui ont fondé l'empire économique de la famille.

Les nouvelles règles de gouvernance approuvées en janvier prévoyaient une période de blocage de cinq ans et des mécanismes, notamment des droits de préemption, pour garantir que le contrôle d'Edizione reste entre les mains des Benetton pendant la transition générationnelle.

GIC Private Limited, le fonds souverain de Singapour, détient une participation de 8 % dans Atlantia, selon les chiffres de l'organisme de surveillance du marché italien.

La fondation bancaire italienne CRT détient une participation de 4,5 % dans Atlantia, et fait partie des investisseurs de longue date du groupe.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ACTIVITÉS D'ATLANTIA ?

Atlantia gère cinq aéroports et près de 10 000 kilomètres d'autoroute dans le monde, selon les chiffres du groupe https://www.atlantia.com/en/about-us/the-group.

La société holding détient une participation majoritaire dans l'aérodrome de Nice et près de 100% des deux aéroports de Rome.

Atlantia détient également 50 % plus une part du capital d'Abertis, le premier opérateur national de routes à péage dans des pays comme l'Espagne, le Chili et le Brésil. L'ACS de Perez est un co-investisseur dans Abertis.

Atlantia détient également 51% de la société de paiement de péage numérique Telepass et 15% de l'opérateur d'Eurotunnel Getlink .

En juin, Atlantia a signé un accord pour vendre sa participation majoritaire dans l'unité italienne Autostrade per l'Italia (autoroutes italiennes) à un consortium comprenant le créancier public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et les fonds d'investissement Blackstone et Macquarie.

La transaction vaut plus de 8 milliards d'euros et Atlantia prévoit d'empocher l'argent liquide d'ici le mois de mai.

DERNIÈRES DONNÉES FINANCIÈRES

Le 11 mars, Atlantia a annoncé un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 4 milliards d'euros et a proposé un dividende de 0,74 euro par action. En 2021, le trafic autoroutier global a augmenté de 21 %, a indiqué la société dans son dernier rapport annuel.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS D'ATLANTIA POUR 2024 ?

Dans son dernier rapport financier, la société voyait son bénéfice de base atteindre 5,1 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars) d'ici 2024, ce qui correspond au chiffre qu'elle prévoit d'investir sur la même période. Le conglomérat s'attendait également à ce que les revenus atteignent 7,7 milliards d'euros d'ici 2024. (1 $ = 0,9191 euros)