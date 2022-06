Le rejeton de Benetton estime que les alliances et les partenariats restent importants.

"Nous devons poursuivre cette vocation que nous avons toujours eue de respecter les partenaires locaux ayant des compétences spécifiques dans le métier, cela ne changera jamais", a déclaré Alessandro Benetton à Reuters en marge d'une conférence d'affaires.

Alessandro, fils du fondateur du groupe Benetton, Luciano, s'était vu demander par Reuters si Perez resterait un partenaire, malgré son rôle dans une tentative des fonds Brookfield et GIP de racheter le groupe d'infrastructure Atlantia, dans lequel Edizione détient une participation majoritaire.

Il a refusé de commenter spécifiquement Perez mais a déclaré que la stratégie de croissance des entreprises contrôlées par Edizione serait basée sur l'internationalisation, les alliances et l'attention portée à la durabilité.

"Nous devons revenir aux valeurs des fondateurs", a-t-il déclaré, faisant référence à son père et à ses trois frères et sœurs qui ont créé l'empire économique familial dans les années 1960.

Edizione travaille maintenant avec le fonds d'investissement américain Blackstone pour préparer une offre de rachat d'Atlantia après avoir repoussé l'approche non sollicitée de Brookfield, GIP et Perez, qui visaient à démanteler l'opérateur d'aéroports et d'autoroutes.

Perez, fondateur du groupe espagnol ACS, avait conclu un partenariat avec les Benetton en 2018 et aidé Atlantia à acheter la société d'autoroutes espagnole Abertis.

Pourtant, la gestion conjointe d'Abertis n'a pas été facile pour les deux partenaires, alimentant les spéculations qu'ils pourraient se séparer.