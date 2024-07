ACSL Ltd. a annoncé que sa filiale américaine ACSL Inc. a lancé le contrôleur intelligent TENSO, conforme au National Defense Authorization Act (NDAA). Dans cet environnement de marché, le mouvement d'élimination des produits fabriqués en Chine s'accélère aux États-Unis et l'importance des produits conformes à la NDAA s'accroît. Le développement et la fourniture de produits conformes à la NDAA sont devenus un facteur crucial pour améliorer la fiabilité et la compétitivité d'une entreprise.

En réponse à ces besoins du marché et pour obtenir une grande reconnaissance sur le marché américain, ACSL Inc. a annoncé le lancement de son nouveau contrôleur intelligent conforme à la NDAA, "TENSO".