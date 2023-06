Trump demande la récusation du juge dans l'affaire de l'argent occulte versé à une star du porno

Dans une requête rendue publique vendredi, les avocats de M. Trump ont fait valoir que le juge de l'État de New York Juan Merchan, à Manhattan, était en conflit d'intérêts parce que sa fille travaille dans une société de conseil qui travaille pour les démocrates. La motion note également que le juge a encouragé un ancien cadre de la Trump Organization à coopérer lors d'une affaire antérieure, ce qui constitue un préjugé défavorable à l'égard de M. Trump.

Les avocats de M. Trump ont également demandé au juge d'expliquer 35 dollars de contributions politiques en 2020. Les dossiers fédéraux montrent que Merchan a donné 35 dollars au groupe démocrate ActBlue, l'argent étant destiné à la campagne de Biden et à deux groupes progressistes.

"Votre honneur ne peut pas présider cette affaire", ont écrit les avocats de M. Trump dans le dossier, compte tenu des questions relatives à son impartialité.

Cette requête est la dernière manœuvre juridique de M. Trump pour empêcher M. Merchan de superviser l'affaire. Le mois dernier, M. Trump a demandé que l'affaire soit transférée au tribunal fédéral. L'affaire se poursuit devant le tribunal de l'État avant qu'une décision ne soit prise.

M. Trump risque d'avoir du mal à obtenir la disqualification de M. Merchan, car c'est le juge lui-même qui prend la décision. La Trump Organization n'a pas réussi à obtenir qu'il se retire dans l'affaire de fraude fiscale.

Mais les règles de conduite judiciaire de l'État de New York interdisent les contributions politiques. Robert Tembeckjian, administrateur de la Commission de l'État sur la conduite judiciaire, a refusé de commenter la question de savoir si les 35 dollars de dons apparents du juge pourraient faire l'objet d'une enquête.

M. Trump a été inculpé de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler le versement d'une somme de 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels avant l'élection présidentielle de 2016. Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, affirme avoir eu une relation sexuelle avec Trump, ce que ce dernier nie. Il a plaidé non coupable. Un procès devrait s'ouvrir en mars.

Un porte-parole du procureur de Manhattan a déclaré que le bureau répondrait dans les documents judiciaires.

Lucian Chalfen, porte-parole du tribunal de New York, s'est refusé à tout commentaire au nom de M. Merchan.

La fille de M. Merchan, Loren, est partenaire et présidente d'Authentic Campaigns, qui compte parmi ses clients des causes progressistes et des responsables démocrates, et qui pourrait bénéficier des décisions prises dans cette affaire, selon les documents déposés. La société n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les avocats de M. Trump affirment que le juge a poussé l'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, à coopérer lors des négociations de plaidoyer dans le cadre de l'affaire de fraude fiscale qui l'a opposé à lui et à la société l'année dernière. Dans le dossier, ils affirment que le juge a dit à Weisselberg qu'il serait condamné à au moins un à trois ans de prison même s'il plaidait coupable, à moins qu'il ne coopère contre Trump et ses intérêts.

Weisselberg a plaidé coupable dans l'affaire de fraude fiscale l'année dernière et a témoigné pour l'accusation, mais n'a pas coopéré contre Trump lui-même, qui n'a pas été inculpé dans cette affaire. Il a été condamné à cinq mois de prison.

La Trump Organization a été reconnue coupable de fraude fiscale et condamnée à une amende de 1,6 million de dollars.