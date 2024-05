Acteos est spécialisé dans l'édition de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (68,9%) : conception de l'architecture des systèmes d'information, mise en service des systèmes d'information logistiques, prestations de conseil, de formation, d'assistance et de maintenance. - vente de progiciels et de produits associés (31,1%) : notamment progiciels d'optimisation de l'approvisionnement, de l'entreposage et du transport, serveurs d'applications, périphériques (imprimantes, stations de travail, etc.), systèmes d'identification automatique (lecteurs de codes à barres, etc.) ; Le CA par marché se ventile entre distribution (66%), industries (23%), agroalimentaire et coopératives (11%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,6%) et Allemagne (37,4%).

Secteur Services et conseils en informatique