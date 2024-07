Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2024.

Activité

EN K€ S1 2024 (1) S1 2023 Variation Acteos France 5 221 4 226 +23,5% Acteos Allemagne 2 150 2 711 -20,7% Total Consolidé 7 371 6 937 +6,2% dont RFID/Auto ID/Mobility 2 660 1 989 +33,7% dont Software 4 711 4 948 -4,5%

(1) Les chiffres du 1er semestre 2024 seront audités au début du mois de Septembre 2024 par nos commissaires aux comptes.

Au titre du premier semestre 2024, ACTEOS affiche un chiffre d’affaires en progression de 6,2% à près de 7,4 M€. Cette progression constitue une performance satisfaisante dans un contexte économique général en demi-teinte. La performance aura été contrastée entre la France, portée par une solide dynamique et l’Allemagne, fortement pénalisée par les conditions de marché locales.

L’activité Mobilité aura été au cœur de la croissance du semestre avec un chiffre d’affaires de près de 2,7 M€, en hausse de 33,7%. Sur l’activité Software, le chiffre d’affaires ressort en repli de 4,5% à 4,7 M€ malgré la progression des ventes enregistrée en France.

Ces évolutions démontrent la résilience du Groupe dans une conjoncture qui a pesé sur les décisions des clients actifs sur la base installée et des prospects en phase de discussions avancées. Malgré les décalages de prises de commandes générés par cet environnement, ACTEOS reste pleinement confiant sur sa capacité à signer au cours des prochains mois des projets significatifs sur l’ensemble de ses activités et de ses zones d’implantation.

France : Une performance solide avec un chiffre d’affaires en hausse de 23,5%

En France, le chiffre d’affaires du premier semestre enregistre une progression de 23,5% à plus de 5,2 M€ (71% du chiffre d’affaires total du semestre). Cette croissance a été portée à la fois par les activités Mobilité et Software. Sur l’activité Software, le chiffre d’affaires progresse de plus de 3% malgré l’attentisme des donneurs d’ordre. La qualité de l’offre produits associée à la renégociation engagée des contrats de maintenance doit permettre de retrouver une croissance soutenue dans les prochains mois. L’activité Mobilité retrouve, quant à elle, un niveau d’activité plus normatif après le net repli enregistré au premier semestre 2023 : sur le semestre la progression du chiffre d’affaires ressort à 72,8% illustrant le net rattrapage opéré.

Allemagne : une activité fortement impactée par les conditions de marché locales

Sans surprise, l’activité en Allemagne a été fortement pénalisée par un contexte économique dégradé sur la première partie de l’année. Sur la période le chiffre d’affaires ressort ainsi à 2,1 M€, en recul de 20,7%. Malgré ce repli, l’objectif fixé pour l’ensemble de l’exercice reste le maintien d’une rentabilité opérationnelle positive.

Perspectives : confiance réaffirmée, maintien du cap dans la stratégie

Depuis la nomination en mai 2024 de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général, le Groupe s’est fixé comme objectif d’accélérer sa dynamique de prises de commandes sur sa nouvelle génération de solutions TMS (solution de planification, de gestion et d’optimisation des transports), WMS (solution de pilotage et gestion des entrepôts) et FPS (solution de prévision et gestion des approvisionnements).

Sur un marché de la Supply Chain structurellement porteur, ACTEOS réaffirme ainsi sa confiance sur ses perspectives de croissance malgré un environnement général temporairement défavorable.

Dans ce contexte, la priorité du Groupe à court terme est de retrouver une rentabilité opérationnelle positive à compter du second semestre 2024 en intensifiant ses efforts commerciaux et en poursuivant une stricte discipline en matière de maîtrise des charges. A mi-année, que ce soit en France ou en Allemagne, les premiers résultats dégagés sont en ligne avec cet objectif.

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 13 septembre 2024 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2024 le 27 janvier 2025 (après bourse).

A PROPOS D'ACTEOS :

Depuis 1986, le Groupe Acteos édite et intègre des solutions digitales et mobiles pour la Supply Chain s’appuyant sur le temps-réel et l'analyse prédictive. Demand Forecast, Procurement & Replenishement, Transportation Management (TM), Warehouse Management (WM), Business Intelligence & Analytics, Predictive Analytics & Machine Learning, Mobile Solutions etc. Présent en France, en Allemagne et au Liban, le Groupe Acteos dispose d’une forte expérience sur de nombreux secteurs d’activités (retail, agroalimentaire, industrie, pharma & santé…) et équipe aujourd’hui plus de 200 sites logistiques.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com



