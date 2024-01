Repli du chiffre d’affaires intégrant une base de comparaison exceptionnelle dans la Mobilité

Solide progression de l’activité Software : +9,1%

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2023.

EN K€ 2023 2022 Variation Acteos France







1er semestre 4 226 5 680 -25,6% 2ème semestre (1) 4 877 8 559 -43,0% Cumul Annuel 9 103 14 239 -36,1% Acteos Allemagne







1er semestre 2 711 2 567 +5,6% 2ème semestre (1) 2 729 2 655 +2,8% Cumul Annuel 5 440 5 222 +4,2% Acteos TOTAL























1er semestre 6 937 8 247 -15,9% 2ème semestre (1) 7 606 11 214 -32,2% dont Mobilité 2ème semestre 2 534 6 829 -62,9% dont Software 2ème semestre 5 072 4 385 +15,7% Cumul Total Annuel 14 543 19 461 -25,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué





EN K€ 2023 (1) 2022 Variation Software France 5 915 5 326 +11,1% Allemagne 4 105 3 856 +6,5% Cumul Annuel 10 020 9 182 +9,1% Mobilité France 3 188 8 913 -64 ,2% Allemagne 1 335 1 366 -2,3% Cumul Annuel 4 523 10 279 -56,0% Cumul Total Annuel 14 543 19 461 -25,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué





Retour à un niveau d’activité plus normatif dans la Mobilité

Progression de 15,7% de l’activité Software au second semestre

Au titre de l’exercice 2023, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 14,5 M€ contre près de 19,5 M€ sur la même période de 2022 (-25,3%). Comme anticipé, ce repli intègre une base de comparaison exceptionnelle après une année 2022 en progression de plus de 50% portée par la dynamique enregistrée l’an passé sur l’activité Mobilité.

Ainsi, en 2022, cette activité avait été multipliée par 2,6 à près de 10,3 M€ grâce à un fort effet de rattrapage des investissements des donneurs d’ordre post-COVID. Après cette année historique, le chiffre d’affaires Mobilité ressort en 2023 à 4,5 M€ (-56% par rapport à 2022), un niveau plus conforme aux performances historiques du Groupe sur cette activité.

Sur l’activité Software (69% du CA annuel contre 47% en 2022), cœur de métier du Groupe, la croissance est au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de plus de 10 M€, en hausse de 9,1%. Après un premier semestre en progression de 3%, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 15,7% sur la seconde partie de l’année. Une solide performance qui conforte la volonté d’ACTEOS de renouer durablement avec une croissance à deux chiffres sur cette activité stratégique et plus contributive à la rentabilité grâce à une dynamique de prise de parts de marché combinant renforcement de la base installée et conquête de nouveaux clients.

France : un recul du chiffre d’affaires pondéré une croissance à deux chiffres dans l’activité Software

La France est directement impactée par le repli de l’activité Mobilité avec un chiffre d’affaires de 9,1 M€, en repli de 36,1%. Cet impact a toutefois été pondéré par la progression du chiffre d’affaires Software, en hausse de 11,1% à 5,9 M€. Les prises de commandes enregistrées fin 2023 devraient permettre de conforter cette dynamique dès le début de l’exercice 2024.

Allemagne : une activité en progression

L’Allemagne réalise un nouvel exercice de croissance avec un chiffre d’affaires de 5,4 M€, en hausse de +4,2% par rapport à 2022. Grâce à cette évolution favorable, la zone devrait dégager pour la quatrième année consécutive un résultat opérationnel positif. Sur l’activité Mobilité le repli du chiffre d’affaires a été limité à 2,3% à 1,3 M€. Pour les prochains mois, ACTEOS reste pleinement confiant, fort de son leadership sur le marché allemand et du potentiel de croissance toujours important sur ce pays.

Des résultats attendus en léger repli

Les résultats de l’exercice seront logiquement impactés par le repli du chiffre d’affaires. La baisse attendue devrait être limitée grâce à la hausse de la contribution de l’activité Software structurellement plus contributive et à la plus-value sur la cession du bâtiment intervenue le 12 juillet 2023. Cette plus-value de 1,1 M€ comptabilisée au niveau du résultat social d’Acteos France sera pour partie neutralisée au niveau de la présentation des comptes consolidés en vertu de l’application de la norme comptable internationale IFRS 16 au titre des biens loués. En effet, le Groupe est depuis la réalisation de la vente, locataire du bâtiment cédé.

Sur la situation financière, il est à noter que le Groupe a remboursé plus de 2,5 M€ de prêts bancaires au cours de l’exercice écoulé, soit 50% du solde des dettes affichées au bilan au 31 décembre 2023. Des discussions sont en cours avec les partenaires bancaires afin de sécuriser les besoins de financement à moyen terme pour accompagner le développement du Groupe sur l’ensemble de ses activités.

Priorités 2024 : ergonomie des solutions, évolution technologique et satisfaction clients

Le développement de l’activité Software passera en 2024 par l’amélioration de l’offre produit à la fois au niveau des technologies proposées mais également en termes d’ergonomie afin d’offrir au marché des produits « Best In Class » encore plus performants et attractifs pour les utilisateurs.

Les priorités des prochains mois iront également au renforcement de la satisfaction clients avec en particulier, un renforcement de la proximité et de la présence régulière des équipes sur sites afin de mieux appréhender les besoins et d’adapter la stratégie commerciale et de production.

L’activité Mobilité restera au cours des prochaines années un complément stratégique aux offres de logiciels et de services afin de capitaliser sur ce différenciateur concurrentiel, moteur de conquête commerciale historique.

Sur le marché structurellement porteur de la Supply Chain, Acteos entend ainsi ancrer sa différence grâce à ses solutions technologiques dont les atouts principaux résident dans le contenu scientifique et la richesse fonctionnelle approfondie au plus près des besoins spécifiques de chaque secteur d’activité adressé. Ces atouts s’inscrivent dans un concept d’optimisation globale des coûts de la Supply Chain au travers d’une plateforme technologique commune baptisée Acteos SCM 4.0 basée aujourd’hui sur des technologies d’analyse prédictive, d’intelligence artificielle et de Business intelligence. Autant d’éléments qui permettent au Groupe de réaffirmer sa confiance dans ses perspectives de croissance futures.

