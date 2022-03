ACTEOS : Résultats annuels 2021

Des résultats 2021 fortement impactés par le repli de l’activité dans un contexte de marché attentiste

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2021 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 17 Mars 2022.





IFRS en K€







31 12 2021



31 12 2020 Chiffre d’affaires



12 961







15 980







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



9 019

69,6%

3 942

30,4%







6 451

49,8% 8 642

54,1%

7 338

45,9%







6 152

38,5 % Marge brute

En % du CA 8 116

62,6% 8 711

54,5% EBITDA

En % de CA



347

2,7% 1 507

9,4% Résultat Opérationnel (898) 206 Résultat net part du Groupe (735) 161

Une activité impactée par les effets persistants de la crise sanitaire, une bonne résistance des activités Software

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires total ressort à 13,0 M€ en repli de 18,9%.

Après un premier semestre stable qui bénéficiait encore de l’exécution de commandes importantes, le second semestre s’est inscrit en net repli, pénalisé par la faiblesse des investissements de donneurs d’ordre toujours attentistes face à la persistance de la crise sanitaire.

Cette situation a particulièrement pesé sur l’activité Mobilité en repli de plus de 46% sur l’année à 3,9 M€. Cette évolution intègre une base de comparaison particulièrement exigeante : ainsi en 2020 cette activité avait enregistré une progression de près de 30%.

Les performances ont été plus satisfaisantes sur l’activité Software, en croissance de 4,4% sur l’exercice à plus de 9 M€. Elle concentre sur l’exercice près de 70% de l’activité globale du Groupe contre 54% en 2020.

A compter de septembre 2021, une reprise de la dynamique commerciale a été observée. Celle-ci ne s’inscrit toutefois pas dans les performances de l’année, les cycles de décision et de négociation sur les nouveaux déploiements nécessitant plusieurs mois avant la signature et l’exécution effective des commandes.

A noter que les revenus récurrents représentent sur 2021 près de 50% du chiffre d’affaires total de la période.

Une forte appréciation de la marge brute portée par l’évolution du mix produits au bénéfice des activités Software

Le repli de la marge brute est limité à 6,8% à comparer à la baisse de 18,9% du chiffre d’affaires sur l’exercice. Cette évolution favorable reflète logiquement la hausse de la contribution des revenus Software dans l’activité totale de l’année. La marge brute de l’exercice s’apprécie ainsi fortement pour représenter 62,6% du chiffre d’affaires 2021 contre 54,5% en 2020.

Un EBITDA positif à +347 K€

La résistance de la marge brute permet de limiter le repli de l’EBITDA qui reste positif sur l’année à 347 K€. Au cours de l’exercice, les charges d’exploitation ont continué à être étroitement pilotées.

Sur l’exercice, les charges de personnel (39,8% du chiffre d’affaires) s’établissent à 5,2 M€, en hausse de 9,4%. Cette progression faciale reflète l’absence de mesures de soutien (chômage partiel notamment) dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux impacts de la crise sanitaire sur l’ensemble de l’exercice 2021. Acteos avait bénéficié de ces dispositifs à hauteur de 300 K€ en 2020. La progression des charges de personnel intègre également des charges non récurrentes à hauteur de 150 K€ liées à des départs de collaborateurs.

Les frais généraux progressent de 5,5% à 2,6 M€ (20,3% du chiffre d’affaires de l’exercice), compte tenu notamment de la hausse des frais de sous-traitance, des dépenses marketing et de déplacement.

Là encore, cette évolution intègre une base de comparaison défavorable, l’activité 2020 ayant été totalement stoppée pendant plus de deux mois avec le premier confinement, se traduisant par une baisse mécanique des frais généraux de la période.

Une perte opérationnelle liée directement aux conséquences de la pandémie

Après trois années consécutives d’amélioration, le résultat opérationnel est fortement impacté par l’attentisme commercial qui aura lourdement pesé sur les neuf premiers mois de l’année.

Au total, le résultat net est négatif à hauteur de 735 K€ contre un résultat net positif de 161 K€ au titre de l’exercice 2020.

Une trésorerie disponible supérieure à 4 M€

Malgré la perte générée sur l’exercice, la trésorerie à fin 2021 ressort à 4,1 M€ en baisse de 12,5% par rapport à la situation au 31 décembre 2020. Cette situation permet d’aborder sereinement l’avenir et en particulier le remboursement du prêt garanti par l’Etat obtenu au premier semestre 2020 et dont le remboursement s’étalera sur quatre ans à compter du second trimestre 2022.

Perspectives 2022 : une visibilité qui s’améliore pour préparer le rebond

La reprise progressive des appels d’offres observée depuis la rentrée de septembre 2021 sur l’activité Software doit permettre au Groupe de reconstituer progressivement le carnet de commandes qui soutiendra la croissance future.

Après les nombreux reports de commandes enregistrés en 2020, l’activité Mobilité qui vient compléter l’offre commerciale du Groupe devrait également ressortir en nette amélioration.

En termes de R&D, la finalisation et le lancement d’une nouvelle gamme de produits à forte valeur ajoutée intégrant notamment le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle va élargir la couverture des besoins du marché et renforcer les avantages concurrentiels du Groupe.

ACTEOS réaffirme ainsi sa confiance dans ses perspectives. La digitalisation de la Supply Chain reste plus que jamais, un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs économiques. Cette tendance structurelle doit permettre à Acteos de retrouver rapidement une trajectoire de développement durable et solide, après l’épisode de la crise sanitaire qui aura temporairement pesé sur les performances commerciales et financières.

Pour profiter pleinement de ce rebond, les équipes d’Acteos restent plus que jamais mobilisées pour mettre à disposition du marché, les solutions les plus adaptées et performantes en réponse aux besoins toujours croissants de la Supply Chain.

