ACTEOS : revenus en hausse au premier semestre

Acteos a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 10,9% à 7,066 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020. La perte nette (part du groupe) du spécialiste de l'édition de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique ressort à 408 000 d'euros contre une perte de 446 000 euros un an plus tôt. L'Ebitda de la société s'établit à 241 000 euros, soit une croissance de 39%.La marge brute ressort en retrait de 357 000 euros à 3,838 millions, correspondant à une décroissance de 8,5%. Cette marge représente 54,3% du chiffre d'affaires contre 65,8% au premier semestre 2019.En termes de perspectives, le groupe précise que la croissance de 10,9 % enregistrée au premier semestre 2020 n'a pas permis d'atteindre l'objectif de profitabilité affiché pour l'année en cours.Aussi, Acteos souligne que la profitabilité de l'exercice 2020 reste incertaine du fait des conditions d'activité toujours dégradées et malgré les signes encourageants sur la reprise progressive des projets clients.Ainsi, la société indique que la baisse du rythme de prises de commandes sur les six derniers mois impactera forcément dans les mois qui viennent, l'évolution du volume d'activité et le niveau de résultats.