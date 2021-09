Acteos : Communiqué résultat 1er semestre 2021

Au second semestre 2020, ACTEOS avait bénéficié auprès de ses partenaires bancaires et de la BPI de prêts garantis par l'Etat à hauteur de 4 M€. Le remboursement de cet emprunt sera étalé sur quatre ans à compter du second trimestre 2022 afin de permettre au Groupe de traverser la crise et de préparer la reprise. A fin juin 2021, la trésorerie s'établissait à 3,6 M€, et 0,2 M€ de capitaux propres.

Communiqué de presse

Le 16 septembre 2021

Au regard de ces éléments, ACTEOS n'anticipe pas une reprise nette des investissements et des prises de commandes avant 2022. Dans ces conditions, et comme déjà annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier semestre, l'exercice 2021 ne devrait pas ressortir en croissance. Ce repli anticipé impactera logiquement les résultats de l'année et ne devrait pas non plus permettre au Groupe de renouer avec la profitabilité malgré le maintien d'une stricte rigueur de gestion.

Au-delà de 2021, ACTEOS réaffirme sa confiance dans sa capacité à profiter pleinement de la reprise dès le retour à une situation normale. Le Groupe bénéficiera alors des efforts d'innovation menés au cours des dernières années lui permettant d'apporter aujourd'hui à tous les acteurs de la Supply Chain une offre technologique aux bénéfices opérationnels et financiers décisifs.

Prochains évènements :

Chiffre d'affaires exercice 2021: Le 31 janvier 2022 après Bourse.

Publication des résultats 2021 : Le 17 Mars 2022 après Bourse

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d'Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com

Contacts :

ACTEOS ACTIFIN Joseph Felfeli Stephane Ruiz Président Directeur Général Communication financière Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86 Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr

www.acteos.com | fr | de