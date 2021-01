Acteos : Le Groupe Schiever choisit Acteos et Lydia® Voice pour le déploiement d'une nouvelle solution vocale

Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 12 janvier 2021 - Acteos, éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles pour le Supply Chain Management, a été choisi par le Groupe Schiever, acteur de la grande distribution originaire de l'Yonne, pour mettre en œuvre la solution vocale Acteos Voice sous le système de reconnaissance et de synthèse vocale Lydia® de la société EPG. Déjà utilisé par les préparateurs en entrepôt grâce à un POC (Proof of Concept), l'ensemble de la solution sera déployé sur l'année 2021.

Faire évoluer le vocal

Créé en 1871, le Groupe Schiever est un acteur de grande distribution implanté en France, en Pologne et au Tadjikistan. Il compte près de 15 enseignes (Auchan, bi1, Maximarché, Kiabi…) et 160 magasins pour un chiffre d'affaires de 1,45 milliard d'euros en 2019.

Le groupe Schiever possède trois entrepôts secs et un entrepôt frais pour une surface logistique totale d'environ 75 000m2 et 550 collaborateurs. Schiever a su se différencier de ses concurrents de la grande distribution notamment en proposant une vision différente du commerce à travers des valeurs telles que la proximité, le respect et l'indépendance. Le groupe a toujours souhaité mettre en avant ses collaborateurs et s'inscrit au quotidien dans une démarche de bien-être au travail.

Le souhait de mettre en place une nouvelle solution vocale plus adaptée aux besoins en entrepôt est donc venue naturellement. « Nous avions à cœur de travailler sur l'outil de travail de nos préparateurs de commandes en faisant évoluer notre solution et nos outils vocaux tout en conservant les bénéfices de la sécurité », explique Christophe Blanchard, Directeur Logistique du groupe.

L'appel d'offres est donc lancé en mai 2020. L'objectif est d'apporter une solution vocale innovante, performante et à l'écoute des besoins des utilisateurs. Quatre prestataires ont été sollicités et la décision a été prise en novembre 2020. Au total, 134 vestes vocales ont été commandées par Schiever pour un déploiement sur 4 entrepôts.

Acteos & Lydia® : une solution complémentaire

Conscient de l'évolution des processus en entrepôt et des nouvelles attentes en terme de satisfaction utilisateur, Acteos a développé une nouvelle solution vocale, Acteos Voice, plus agile et présentant de nombreux avantages :

Elle se connecte non seulement sur le WMS Acteos mais également sur d'autres WMS du marché

La prise en main est rapide et ne nécessite pas de formation

La technologie de reconnaissance vocale est plus adaptée et se détache des voix « robots » que l'on a pu connaître ces dernières années.

Le projet Schiever était donc en totale adéquation avec la réponse technologique apportée par Acteos. « La qualité technique du système Lydia®, sa facilité d'utilisation avec Acteos Voice et son ergonomie ont fait l'unanimité dès les premiers essais avec les préparateurs ; le confort apporté par l'absence de casque constituant une rupture par rapport à la solution en place », indique Jean-Michel Lefebvre, Directeur Grands Comptes chez Acteos.

Par ailleurs, il est important de souligner qu'Acteos et Schiever travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Le groupe Schiever est déjà utilisateur de plusieurs solutions Acteos (pilotage d'entrepôt et prévision de la demande). « Acteos est l'éditeur de notre WMS, ce qui simplifie les échanges. De plus Acteos nous a accompagnés pour adapter au mieux l'outil à notre organisation », souligne Christophe Blanchard.

Afin de mener à bien ce projet, Acteos a fait appel à Lydia® Voice et à sa solution de reconnaissance et de synthèse vocale. Partenaire exclusif d'Acteos depuis 2018, Lydia® Voice propose un gilet vocal innovant qui possède plusieurs avantages :