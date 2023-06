Acter Group Corporation Ltd est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la conception et à la construction de salles blanches pour les industries de haute technologie telles que l'électronique, la biotechnologie et la médecine, ainsi qu'aux pipelines électromécaniques et de fabrication connexes. Les projets de la société comprennent l'ingénierie des salles blanches pour la construction d'installations industrielles de haute technologie ou l'intégration du système électromécanique de l'ensemble de l'usine, l'intégration du système électromécanique de l'ensemble de l'usine pour la construction d'installations industrielles de technologie biochimique, l'ingénierie électromécanique de climatisation pour la construction d'industries traditionnelles, d'autres ingénierie électromécanique générale et des agents de clientèle Service d'exploitation, système de récupération des solutions de déchets, système de récupération de l'eau recyclée, certification de l'énergie verte. La société fournit principalement des services à Taïwan, en Chine continentale et en Asie du Sud-Est.

Secteur Construction et ingénierie